CONGRESSO

Avaliação do STF, Câmara e Senado melhora no fim do ano, aponta Quaest

Pesquisa indica avanço da avaliação positiva das instituições entre julho e dezembro; STF ainda concentra maior rejeição

19/12/2025 17:13

Levantamento mostra avanço da avaliação positiva do Supremo e do Congresso no segundo semestre de 2025 crédito: PAS Flickr wikimdia commons

A avaliação positiva do Supremo Tribunal Federal (STF) avançou dez pontos percentuais entre julho e dezembro deste ano, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (19/12). O índice passou de 23% no meio do ano para 33% no último levantamento.

Apesar do crescimento, a Corte ainda registra mais avaliações negativas do que positivas: 36% dos entrevistados avaliam o trabalho do STF de forma negativa, enquanto 24% consideram a atuação regular. Outros 7% não souberam ou não responderam.

O levantamento mostra também uma mudança no perfil da avaliação regular do STF, que recuou de 34% em julho para 24% em dezembro. No mesmo período, o percentual de entrevistados que não souberam ou não responderam caiu de 11% para 7%.

A pesquisa indica movimento semelhante na avaliação da Câmara dos Deputados. Em dezembro, 20% dos entrevistados avaliaram positivamente o trabalho da Casa, ante 15% no levantamento de outubro. A avaliação negativa caiu três pontos percentuais no período, passando de 39% para 36%. Já a percepção regular se manteve praticamente estável, com leve recuo de 36% para 35%. O percentual de não respostas passou de 10% para 9%.

No Senado Federal, a avaliação positiva também apresentou crescimento no intervalo analisado. O índice subiu de 18% em outubro para 22% em dezembro. A avaliação negativa oscilou para baixo, de 34% para 33%, enquanto a percepção regular caiu de 36% para 34%. Outros 11% disseram não saber ou não responderam, percentual próximo ao registrado anteriormente, de 12%.

De acordo com a Quaest, tanto o STF quanto a Câmara encerram dezembro com o mesmo percentual de avaliação negativa, de 36%. No caso do Senado, a rejeição é menor, atingindo 33%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Avaliação do governo Lula

O levantamento sobre as instituições ocorre na mesma semana em que a Quaest divulgou novos dados sobre a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os números indicam empate técnico entre aprovação e desaprovação da gestão federal. Segundo a pesquisa, 48% aprovam o governo Lula 3, enquanto 49% desaprovam. Outros 3% não souberam ou não responderam.

Em relação ao levantamento anterior, realizado em novembro, houve leve redução da desaprovação, que era de 50%, e crescimento de um ponto percentual na aprovação, que estava em 47%. A diferença entre os dois índices caiu de três para um ponto percentual. Ainda assim, o cenário permanece de empate técnico, repetindo o quadro observado no mês anterior.

A série histórica apresentada pela Quaest mostra que, entre fevereiro e setembro, a desaprovação ao governo foi maior do que a aprovação. O maior distanciamento entre os dois índices ocorreu em maio, quando a avaliação negativa chegou a 57% e a positiva ficou em 40%, uma diferença de 17 pontos percentuais. Em dezembro de 2024, o cenário era inverso, com a aprovação em 52% e a desaprovação em 47%.

Principais números da pesquisa Quaest

Avaliação do STF

  • Positiva: 33% (23% em julho)
  • Negativa: 36% (32%)
  • Regular: 24% (34%)
  • Não sabem/não responderam: 7% (11%)

Avaliação da Câmara

  • Positiva: 20% (15% em outubro)
  • Negativa: 36% (39%)
  • Regular: 35% (36%)
  • Não sabem/não responderam: 9% (10%)

Avaliação do Senado

  • Positiva: 22% (18% em outubro)
  • Negativa: 33% (34%)
  • Regular: 34% (36%)
  • Não sabem/não responderam: 11% (12%)

Metodologia

  • Entrevistas: 2.004
  • Período: 11 a 14 de dezembro
  • Margem de erro: 2 pontos percentuais
  • Nível de confiança: 95%

