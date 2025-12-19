Genial/Quaest: 45% reprovam Lula ter indicado Messias ao STF
Levantamento observou desconhecimento da população em relação à indicação. 65% disseram não ficar sabendo que Lula escolheu Messias
compartilheSIGA
A indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reprovada por 45% dos brasileiros, aponta a pesquisa Genial/Quaest. Outros 30% aprovaram a escolha, enquanto 25% não quiseram ou não souberam responder.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A aprovação é maior à da outra indicação do petista neste mandato. Em 2023, Lula escolheu Cristiano Zanin para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF, decisão aprovada por apenas 23% e reprovada por 60%.
A indicação de Messias tem maior apoio do público lulista, dos quais 61% disseram aprovar a nomeação. Dos bolsonaristas, por outro lado, 73% reprovaram.
65% não sabem
O levantamento, realizado entre 11 e 14 de dezembro, observou desconhecimento da população em relação à indicação. 65% disseram não ficar sabendo que Lula escolheu Messias.
O presidente anunciou a escolha em 20 de novembro. O atual advogado-geral da União assumirá a vaga de Luís Roberto Barroso, que se aposentou, caso seja aprovado após sabatina no Senado Federal.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Escolha do presidente
Entre os entrevistados, 54% disseram à Genial/Quaest que o chefe do Executivo não deve ter o poder de indicar quem quiser para uma vaga no STF. 41% se posicionaram a favor do atual modelo, e 5% não sabem ou não responderam.