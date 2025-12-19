Alvo da PF, deputado do PL diz sofrer 'perseguição': 'Ditadura'

Alvo de operação da Polícia Federal (PF) que investiga o desvio de cotas parlamentares, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) publicou vídeo nas redes sociais em que afirma ser vítima de perseguição do Judiciário.

A ação cumpriu mandados de busca e apreensão por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. Além de Jordy, o líder do do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, também foi alvo da operação, batizada de “Galho Fraco”.

No vídeo, Jordy relatou que a investigação parte de uma “alegação tosca” sobre a locadora de veículos Harue - cujo nome fantasia é Mobile Rent Car -, contratada por ele e Sóstenes. A PF aponta a quantidade de veículos na frota da empresa - apenas cinco - como indício de suposta fraude.

“Eu sei o que eles estão fazendo. Isso é mais do que querer nos intimidar. É uma pesca probatória - 'fishing expedition'. Eu não vou me deixar abalar com isso”, disse o parlamentar.

Pesca probatória ou fishing expedition é uma forma de chamar investigações especulativas, sem objetivos claros, que se lançam aleatoriamente em busca de “pescar” qualquer indício para basear uma acusação.

Aniversário da filha

Na legenda do vídeo, Jordy ressaltou que a operação se deu no dia do aniversário da filha dele, Sofia, e escreveu: “Perseguição implacável”. Ele lembrou que foi alvo de operação da investigação no mesmo dia, no ano passado.

Em janeiro de 2024, o deputado foi alvo de outro mandado de busca e apreensão, dessa vez no dia do aniversário da mãe. “Parece que buscam sempre fazer essas diligências contra mim em aniversários de pessoas da minha família”, disse.

“Eu não vou abaixar a cabeça para essa covardia. Isso vai ser mais um instrumento de ânimo para enfrentar essa tirania, essa ditadura do Judiciário, que persegue seus adversários utilizando o aparato público”, completou.

Jordy encerrou o vídeo com otimismo em relação a “vencer essa batalha” em 2026, projetando uma vitória nas eleições do próximo ano.

