FRAUDE

O que é fraude de domicílio eleitoral e qual a punição?

Transferir o título de forma irregular para disputar uma eleição é crime; entenda o que a lei diz, como a Justiça investiga e as consequências

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
18/12/2025 14:57 - atualizado em 18/12/2025 14:57

Justiça Eleitoral cassa mandato de vereador por fraude em domicílio eleitoral. crédito: Freepik

O vereador de Belo Horizonte Lucas Ganem (Podemos) teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) nesta quinta-feira (18/12) devido à ocorrência de fraude na transferência de domicílio eleitoral para a capital mineira.

O caso serve de alerta sobre as regras que garantem a legitimidade da representação política nos municípios brasileiros. A transferência irregular de um título de eleitor é um crime previsto em lei.

A legislação o define como o lugar onde o cidadão tem vínculos significativos, sejam eles familiares, econômicos, sociais ou políticos. Isso significa que, para se candidatar em uma cidade, é preciso comprovar uma ligação com o local que se pretende representar.

O que configura a fraude

O crime ocorre quando um candidato simula residência em uma cidade com a qual não possui laços reais, com o único objetivo de disputar uma eleição. Essa manobra é vista pela Justiça como uma tentativa de enganar o eleitorado e burlar o sistema, pois o político busca um território mais favorável para sua eleição sem ter, de fato, uma conexão com os problemas e as necessidades da população local.

A comprovação desse vínculo pode ser comprovada por meio de contas de água, energia elétrica ou telefonia no local, preenchendo o requisito básico para caracterizar residência ou vínculo social com o município.

Como a Justiça investiga o crime

A apuração geralmente começa com denúncias feitas por adversários políticos, partidos ou pelo Ministério Público Eleitoral. Para confirmar a irregularidade, a Justiça analisa um conjunto de provas que podem incluir:

  • Contas de água, luz, telefone e internet;

  • Contratos de aluguel ou comprovantes de propriedade de imóvel;

  • Registros de trabalho, como carteira assinada ou contrato social de empresa;

  • Declarações de Imposto de Renda;

  • Matrículas em escolas ou faculdades para si ou para os filhos;

  • Depoimentos de testemunhas e vizinhos.

Quais são as punições

As consequências para quem comete esse tipo de irregularidade são severas e afetam tanto a esfera eleitoral quanto a criminal. Uma vez comprovada a fraude, a primeira punição pode ser a cassação do registro de candidatura ou, se o político já tiver sido eleito, a perda do mandato. Além disso, o condenado fica inelegível por oito anos, período que o impede de disputar qualquer eleição.

No campo criminal, a inscrição fraudulenta de eleitor é tipificada como crime. A legislação eleitoral, como no caso de falsidade ideológica para fins eleitorais, prevê pena de reclusão de até cinco anos e o pagamento de multa.

As punições reforçam a importância de manter a lisura do processo eleitoral, garantindo que os representantes eleitos sejam, de fato, parte das comunidades que governam.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

