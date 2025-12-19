Sóstenes e Jordy são alvos de operação da PF contra desvios de cotas

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (19/12), a Operação Galho Fraco, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre o desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. Segundo a corporação, a ação envolve cumprimento de mandados judiciais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em endereços localizados no Distrito Federal e no estado do Rio de Janeiro. Os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL) e Carlos Jordy (PL) são alvos.

De acordo com a PF, sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em locais relacionados a pessoas sob investigação. A corporação informa que agentes políticos, servidores comissionados e particulares podem ter atuado de forma coordenada para o desvio e a ocultação de verbas públicas. A operação é um desdobramento de uma fase anterior, iniciada em dezembro de 2024, e apura crimes como peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A Operação Galho Fraco integra uma série de ações da Polícia Federal que têm mirado supostos desvios relacionados a cotas parlamentares e emendas, tema que tem gerado atenção pública e repercussão política nos últimos meses. A apuração segue em andamento, com a PF coletando documentos, dados digitais e outros materiais que possam colaborar com a profundidade investigativa dos fatos.