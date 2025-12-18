PF mira senador Weverton Rocha em nova operação contra fraudes no INSS

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal faz buscas contra o senador Weverton Rocha (PDT-MA) nesta quinta-feira (18/12) em uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes em descontos sobre aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).



Os investigadores cumprem 16 mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão. A ação foi autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Ação ocorre em Brasília, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão. Segundo a PF, o objetivo é aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, estelionato previdenciário, organização criminosa e ocultação de patrimônio.

Tendências

O Trends, plataforma do Google que monitora dados sobre o buscador, mostra que o termo "Weverton Rocha" está entre os mais populares no Brasil na manhã desta quinta-feira (18).

São cerca de 100 mil buscas pelo termo desde 8h. As pesquisas relacionadas indicam "Adroaldo Portal", ex-chefe de gabinete do senador mirado pela PF e secretário-executivo do Ministério da Previdência.

