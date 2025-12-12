Assine
OPERAÇÃO TRANSPARÊNCIA

PF mira ex-assessora ligada a Lira em ação sobre desvios de emendas

Operação Transparência cumpre mandados em Brasília e investiga suspeitas de peculato, corrupção e fraude na destinação de recursos parlamentares

12/12/2025 10:44 - atualizado em 12/12/2025 10:51

Planalto rejeita ideia de Arthur Lira de compensar IOF em proposta de reforma do IR
Mariângela Fialek é funcionária da Câmara dos Deputados e ex-assessora do deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Casa crédito: ViniLoures

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (12/12), a Operação Transparência, que investiga um esquema de irregularidades na destinação de recursos de emendas parlamentares. A ofensiva cumpre dois mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), todos em Brasília, e apura suspeitas de peculato, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e corrupção.

Conforme informações preliminares do g1, entre os alvos está a servidora Mariângela Fialek, funcionária da Câmara dos Deputados e ex-assessora do deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Casa. Embora tenha integrado o gabinete do parlamentar e mantido funções estratégicas durante sua gestão, Lira não é investigado.

Mariângela Fialek, funcionária da Câmara dos Deputados e ex-assessora do deputado Arthur Lira (PP-AL)
Responsável pelo setor que organiza a indicação das emendas parlamentares, Fialek teve salas funcionais vistoriadas por policiais federais, assim como sua residência. Servidora experiente, ocupa um cargo de natureza especial, com remuneração bruta de R$ 23,7 mil.

A atuação de Fialek já havia sido alvo de questionamentos em 2022, quando reportagens revelaram que ela acumulava a função de coordenar a liberação de recursos do chamado orçamento secreto, as emendas de relator, e, simultaneamente, integrar o Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (Codevasf), estatal que recebe repasses parlamentares. Na prática, ela participava tanto da indicação de verbas quanto da fiscalização de sua aplicação.

Fialek se tornou peça-chave no manejo das emendas na presidência da Câmara. Cabia a ela organizar e direcionar solicitações apresentadas por deputados, administrando planilhas com valores destinados aos parlamentares. Embora as decisões oficiais fossem assinadas pelo relator-geral do Orçamento, os acordos passavam pela cúpula do Legislativo, envolvendo Lira e o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). 

