PF mira ex-assessora ligada a Lira em ação sobre desvios de emendas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (12/12), a Operação Transparência, que investiga um esquema de irregularidades na destinação de recursos de emendas parlamentares. A ofensiva cumpre dois mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), todos em Brasília, e apura suspeitas de peculato, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e corrupção.



Conforme informações preliminares do g1, entre os alvos está a servidora Mariângela Fialek, funcionária da Câmara dos Deputados e ex-assessora do deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Casa. Embora tenha integrado o gabinete do parlamentar e mantido funções estratégicas durante sua gestão, Lira não é investigado.



Mariângela Fialek teve salas funcionais vistoriadas por policiais federais Redes Sociais

Responsável pelo setor que organiza a indicação das emendas parlamentares, Fialek teve salas funcionais vistoriadas por policiais federais, assim como sua residência. Servidora experiente, ocupa um cargo de natureza especial, com remuneração bruta de R$ 23,7 mil.



A atuação de Fialek já havia sido alvo de questionamentos em 2022, quando reportagens revelaram que ela acumulava a função de coordenar a liberação de recursos do chamado orçamento secreto, as emendas de relator, e, simultaneamente, integrar o Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (Codevasf), estatal que recebe repasses parlamentares. Na prática, ela participava tanto da indicação de verbas quanto da fiscalização de sua aplicação.



Fialek se tornou peça-chave no manejo das emendas na presidência da Câmara. Cabia a ela organizar e direcionar solicitações apresentadas por deputados, administrando planilhas com valores destinados aos parlamentares. Embora as decisões oficiais fossem assinadas pelo relator-geral do Orçamento, os acordos passavam pela cúpula do Legislativo, envolvendo Lira e o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia