Lira confirma acordo para eleição de Hugo Motta à Presidência da Câmara

Com o fim de sua gestão à frente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) afirmou, neste sábado (1º/2), antes da eleição da Mesa Diretora, que há um acordo para a escolha de Hugo Motta (Republicanos-PB) como novo presidente da Casa.

“Hoje encerra-se um ciclo de uma administração (a minha) que eu gostaria de agradecer imensamente, na figura do meu vice-presidente, deputado Marcos Pereira, e a todos da Mesa. Mais uma vez, agradeço também aos líderes partidários que conduzem esta Casa junto com a Presidência de maneira bastante presente. Sempre devemos ressaltar que a diversidade, a quantidade e as diferenças de pensamentos ideológicos refletem exatamente como pensa o povo brasileiro”, declarou Lira.

A eleição está marcada para as 16h e definirá os líderes da Câmara para o biênio 2025-2027, seguindo diretrizes publicadas no Diário da Câmara dos Deputados.

O prazo para registro das candidaturas à Presidência da Casa se encerrou às 13h30. Os postulantes ao cargo podem concorrer de forma avulsa, enquanto os demais postos da Mesa Diretora obedecerão à distribuição proporcional entre partidos e blocos parlamentares. A homologação das candidaturas será feita pela Presidência da Câmara.

Para ser eleito em primeiro turno, o candidato precisa obter maioria absoluta dos votos. Caso contrário, haverá um segundo turno entre os dois mais votados. Em caso de empate, será eleito o parlamentar mais idoso com o maior número de mandatos.

A disputa pela Mesa Diretora é um momento decisivo no Legislativo, pois define a agenda política e administrativa da Câmara para os próximos dois anos.