Caiado diz que vai lançar candidatura a presidente em março

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou o lançamento da pré-candidatura ao cargo de presidente da República. O comunicado foi feito na tarde deste sábado (1°/2), durante a eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados.

Acompanhado dos assessores, Caiado chegou à Câmara para acompanhar a sessão de votação. Em entrevista ao Correio Braziliense e a outros veículos de comunicação, o governador de Goiás garantiu que vai concorrer às eleições presidenciais no ano que vem.

“Dia 28 de março será o pré-lançamento da minha candidatura à presidência, em Salvador, na Bahia. Lá, vou receber o título de cidadão baiano e dar partida à minha pré-candidatura”, declarou, acrescentando que, após 28 de março, começará com as campanhas aos finais de semana em todo o país.

Quanto às eleições para a presidência da Câmara, que já tem o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) definido como vencedor, Caiado disse que a expectativa é que o parlamento “volte ao que era antes”, com debates e comissões. "O voto virtual dissolve a importância do plenário em si. De você poder ter aquela vida onde as pessoas se pronunciam, colocam suas ideias. Essa casa sempre foi efervescente e o voto virtual mostra essa riqueza do parlamento."