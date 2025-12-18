Assine
TROCA NO COMANDO

Lula confirma Gustavo Feliciano como novo ministro do Turismo

Filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB), Gustavo substituirá Celso Sabino, que deixou o cargo na quarta-feira (17/12)

Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
18/12/2025 23:31

Lula confirma Gustavo Feliciano como novo Ministro do Turismo
Lula confirma Gustavo Feliciano como novo Ministro do Turismo crédito: Fransico Artur / CB / DA Press

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta quinta-feira (18/12), a ida de Gustavo Feliciano para o cargo de ministro do Turismo. Feliciano substituirá Celso Sabino, que deixou o cargo na quarta (17/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com a escolha de Feliciano para o cargo, Lula acenou para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e ao União Brasil. Isso porque o novo ministro do Turismo é filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB), parlamentar oriundo do mesmo estado do presidente da Câmara.

Segundo informações do Planalto, Gustavo Feliciano assumirá o cargo na terça-feira (23/12). A perspectiva é que o ex-ministro do Turismo Celso Sabino participe deste encontro.

Maquete da transposição do Rio São Francisco

Lula, Motta, Damião Feliciano e seu filho participaram, na noite desta quinta, do lançamento de uma maquete sobre a transposição do rio São Francisco. Elaborado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o equipamento foi instalado no Palácio do Planalto. A maquete permite que o usuário tenha experiência tridimensional por meio do uso de óculos 3D.

Participaram da experiência os presidentes Lula e Hugo Motta. “Para quem imagina ir à Disney, essa experiência é muito mais emocionante”, disse Lula, após usar os óculos 3D e passear pelas obras da transposição do Rio São Francisco.

