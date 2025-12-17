Substituto de Celso Sabino no Turismo é dado como certo pela Câmara

A indicação de um substituto de Celso Sabino no comando do Ministério do Turismo é dada como certa por interlocutores do União Brasil na Câmara Federal. O nome da vez é o de Gustavo Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB).

Oriundo do mesmo estado que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o parlamentar indicou o filho ao cargo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar, na tarde desta quarta-feira (17/12), a demissão de Celso Sabino do Ministério do Turismo.

Sabino foi expulso do União Brasil em novembro pelo fato de divergir da orientação da legenda, que o cobrava para que deixasse o cargo na pasta. Mesmo com o imbróglio envolvendo o União Brasil e o governo, o presidente Lula garantiu que o Ministério do Turismo continuará sob liderança do partido.

A perspectiva é que Gustavo Feliciano assuma a cadeira de ministro do Turismo em fevereiro do próximo ano. Embora citada nos bastidores do União Brasil na Câmara, a escolha do nome de Gustavo Feliciano para substituir Sabino não foi comunicada formalmente pela direção executiva do partido.