ESPLANADA

Substituto de Celso Sabino no Turismo é dado como certo pela Câmara

Ministro do Turismo deixa cargo nesta quarta (17/12). Expulso do União Brasil em novembro, Celso Sabino dará lugar a uma nova indicação do partido

FA
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
FA
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
17/12/2025 18:52

Bras..lia (DF) 19/08/2025 - O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Ag..ncia Brasil
Sabino foi expulso do União Brasil em novembro crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

A indicação de um substituto de Celso Sabino no comando do Ministério do Turismo é dada como certa por interlocutores do União Brasil na Câmara Federal. O nome da vez é o de Gustavo Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB).

Oriundo do mesmo estado que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o parlamentar indicou o filho ao cargo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar, na tarde desta quarta-feira (17/12), a demissão de Celso Sabino do Ministério do Turismo.

Sabino foi expulso do União Brasil em novembro pelo fato de divergir da orientação da legenda, que o cobrava para que deixasse o cargo na pasta. Mesmo com o imbróglio envolvendo o União Brasil e o governo, o presidente Lula garantiu que o Ministério do Turismo continuará sob liderança do partido.

A perspectiva é que Gustavo Feliciano assuma a cadeira de ministro do Turismo em fevereiro do próximo ano. Embora citada nos bastidores do União Brasil na Câmara, a escolha do nome de Gustavo Feliciano para substituir Sabino não foi comunicada formalmente pela direção executiva do partido.

