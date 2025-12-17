Assine
Sabino é demitido do Ministério do Turismo

Segundo o presidente Lula (PT), a pasta seguirá sendo do União Brasil, que deve indicar um novo nome em breve

17/12/2025 18:31

Celso Sabino busca apoio de aliados diante de ameaça de expulsão da sigla.
Celso Sabino busca apoio de aliados diante de ameaça de expulsão da sigla crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na tarde desta quarta-feira (17/12), a demissão de Celso Sabino do Ministério do Turismo após o União Brasil expulsar o ministro do partido. Segundo o chefe do Executivo, a pasta seguirá sendo do União Brasil, que deve indicar um novo nome em breve.

Sabino foi expulso do partido no início de dezembro. Com a saída dele, o grupo de deputados da sigla mais alinhados ao Planalto, indicou Gustavo Damião, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB), para assumir o cargo. Gustavo foi secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba.

A nomeação de Gustavo Damião deve ser ratificada nas próximas horas. Está prevista uma entrevista coletiva no Ministério do Turismo na tarde desta quarta para detalhar o assunto.

overflay