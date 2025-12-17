O dado sobre Tarcísio que animou a Secom de Lula na pesquisa Genial/Quaest

Um dado da pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa terça-feira, 16, animou a equipe do ministro Sidônio Palmeira. Trata-se da série histórica sobre a taxa de desconhecimento dos eleitores sobre os nomes dos candidatos e a taxa de rejeição deles. Para os analistas de pesquisas da Secom, os números mostram uma situação complicada para Tarcísio de Freitas.

Ao longo de todo o ano, o governador paulista reduziu sua taxa de desconhecimento de 45%, em janeiro, para 28%, em dezembro. O problema é que, nesse período, sua rejeição cresceu de 32% para 47%.

Na ponderação entre se tornar mais conhecido e ver aumentar a rejeição, Ratinho Júnior foi quem se saiu melhor entre os governadores que pretendem disputar a Presidência. O governador do Paraná era desconhecido de 51% dos eleitores e tinha 32% de rejeição em janeiro. Em dezembro, a taxa de desconhecimento caiu para 36% e sua rejeição ficou em 39%, a segunda menor entre todos os pré-candidatos.

A menor rejeição em dezembro é a de Romeu Zema, de 35%, acompanhada de 51% de taxa de desconhecimento. Em janeiro, no entanto, os eleitores que descartavam votar em Zema eram 23%, enquanto 62% o desconheciam.

A rejeição a Lula cresceu ao longo do ano de 49% para 54%. Já Flávio Bolsonaro, rejeitado por 55% em agosto, chegou ao mesmo patamar de Jair Bolsonaro em dezembro, com 60%.