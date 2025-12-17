Em resposta a Malafaia, Eduardo posta fotos de Lula com Tarcísio

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu, nas redes sociais, às declarações do pastor Silas Malafaia em defesa de uma eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência da República em 2026.

Em resposta a um trecho da entrevista concedida por Malafaia ao portal Metrópoles, Eduardo publicou fotos de Tarcísio ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registradas em reuniões e eventos institucionais.

O vídeo compartilhado por Eduardo mostra Malafaia defendendo uma chapa formada por Tarcísio e Michelle Bolsonaro, com o argumento de que a combinação teria menor rejeição eleitoral e maior capacidade de atrair o centro político.

Na entrevista, o pastor afirma que parte do eleitorado rejeita tanto Lula quanto Bolsonaro e sustenta que a direita precisaria de um nome com maior capacidade de diálogo para vencer a disputa presidencial.

"Uma chapa, pra ser combatida, pra ganhar uma eleição, Tarcísio e Michelle como vice. A Michelle encarna mulheres, direita, evangélicos e é filha de nordestino. Aí você pega a última pesquisa que saiu, qual a rejeição de Flávio? A mesma de Bolsonaro e a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo e rejeição é uma coisa importante. Na minha percepção, não querem, mas também não querem Bolsonaro. 25 a 30% do eleitorado é Bolsonaro, mas não se ganha eleição com 25%", disse.

Sem fazer comentários diretos no post, Eduardo optou por reagir com imagens que associam o governador paulista ao presidente petista.

A reação ocorre em meio à disputa interna no campo da direita sobre a sucessão de Jair Bolsonaro (PL), condenado e impedido de disputar eleições. Embora Tarcísio seja apontado como favorito do centrão e bem avaliado por agentes do mercado financeiro para enfrentar Lula em 2026, Bolsonaro escolheu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para representar o grupo e dar continuidade ao projeto político da família.

Apesar das imagens divulgadas por Eduardo, Tarcísio tem reiterado críticas ao governo federal e afirma publicamente que o objetivo da oposição é derrotar Lula nas próximas eleições. O governador, no entanto, mantém uma relação institucional com o Planalto em agendas federativas.

O episódio também resgata o histórico de atritos entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Em novembro, o deputado classificou o governador como “candidato do sistema” e afirmou que ele seria o nome preferido de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Em julho, Eduardo disse que Tarcísio se comportava de modo de “subserviência servil às elites” após tentativas de negociação envolvendo tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.