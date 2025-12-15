Tarcísio diz que Brasil vai seguir exemplo do Chile após vitória da direita

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comemorou a eleição do direitista José Antonio Kast à Presidência do Chile e afirmou que o resultado sinaliza um esgotamento do eleitorado latino-americano com projetos de esquerda. A manifestação foi feita na noite desse domingo (14/12), em publicação nas redes sociais.

Em mensagem divulgada no X (antigo Twitter), Tarcísio classificou o resultado como uma “vitória esmagadora” e afirmou que os chilenos “disseram basta” a promessas que, segundo ele, não se concretizaram. Para o governador paulista, a eleição de Kast representa mais um movimento de guinada à direita na América Latina, associado ao conservadorismo, à defesa da liberdade econômica e ao reconhecimento de quem produz.

O Chile disse BASTA!@joseantoniokast eleito presidente! Os chilenos deram um passo importante, em uma vitória esmagadora que mostra que o povo está cansado das promessas vazias da esquerda.



Mais uma nação que caminha para a direita na América Latina e avança na direção do… pic.twitter.com/2jebR7I8gv — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) December 15, 2025

“O Brasil assiste a essa celebração e já se inspira. Tenho certeza de que nosso país será o próximo a se livrar desse fardo ideológico”, escreveu Tarcísio, ao parabenizar o Chile e projetar reflexos do cenário chileno na disputa presidencial brasileira de 2026.

Tarcísio era cotado para ser candidato à Presidência da República em 2026 e representar a direita nas urnas. No entanto, recentemente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para representar o grupo nas próximas eleições e dar “continuidade” ao projeto político iniciado pelo pai.

José Antonio Kast venceu, nesse domingo, o segundo turno da eleição presidencial chilena ao derrotar Jeannette Jara, candidata do Partido Comunista. Com o resultado, o direitista assumirá o Palácio de La Moneda em março do ano que vem, quando receberá a faixa presidencial do atual chefe do Executivo, Gabriel Boric.