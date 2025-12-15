Assine
ELEIÇÕES 2026

Tarcísio diz que Brasil vai seguir exemplo do Chile após vitória da direita

Governador de São Paulo comemora eleição de José Antonio Kast, critica a esquerda e afirma que espera que o Brasil também derrote a esquerda em 2026

Vinícius Prates
15/12/2025 09:30

O governador Tarcísio de Freitas foi bastante cauteloso em suas abordagens para não melindrar os Bolsonaros
Tarcísio diz que Brasil vai seguir exemplo do Chile após vitória da direita crédito: ept50424 MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comemorou a eleição do direitista José Antonio Kast à Presidência do Chile e afirmou que o resultado sinaliza um esgotamento do eleitorado latino-americano com projetos de esquerda. A manifestação foi feita na noite desse domingo (14/12), em publicação nas redes sociais.

Em mensagem divulgada no X (antigo Twitter), Tarcísio classificou o resultado como uma “vitória esmagadora” e afirmou que os chilenos “disseram basta” a promessas que, segundo ele, não se concretizaram. Para o governador paulista, a eleição de Kast representa mais um movimento de guinada à direita na América Latina, associado ao conservadorismo, à defesa da liberdade econômica e ao reconhecimento de quem produz.

“O Brasil assiste a essa celebração e já se inspira. Tenho certeza de que nosso país será o próximo a se livrar desse fardo ideológico”, escreveu Tarcísio, ao parabenizar o Chile e projetar reflexos do cenário chileno na disputa presidencial brasileira de 2026.

Tarcísio era cotado para ser candidato à Presidência da República em 2026 e representar a direita nas urnas. No entanto, recentemente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para representar o grupo nas próximas eleições e dar “continuidade” ao projeto político iniciado pelo pai.

José Antonio Kast venceu, nesse domingo, o segundo turno da eleição presidencial chilena ao derrotar Jeannette Jara, candidata do Partido Comunista. Com o resultado, o direitista assumirá o Palácio de La Moneda em março do ano que vem, quando receberá a faixa presidencial do atual chefe do Executivo, Gabriel Boric.

