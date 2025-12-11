Assine
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro sobre candidatura: 'Não para em pé sem apoio do Tarcísio'

Flávio negou qualquer divergência com Tarcísio. Pelo contrário, chamou o governador de "amigo, querido e leal"

AM
Andrei Megre
11/12/2025 16:29 - atualizado em 11/12/2025 16:30

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi escolhido pelo pai para disputar a presidência crédito: PlatôBR

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2026, rasgou elogios ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e disse contar com o apoio dele para o sucesso no pleito.

Tarcísio deve tentar a reeleição estadual, e as pesquisas indicam que ele é o grande favorito ao cargo. Para o filho ‘01’ do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), estar no palanque ao lado do governador pode ser uma vantagem importante nas eleições.

“Não tem como esse projeto parar de pé se eu e Tarcísio não estivermos juntos. São Paulo vai ser fundamental nessa eleição. É o maior colégio eleitoral, e temos o melhor palanque que qualquer candidato a presidente gostaria de ter, que é com um governador bem avaliado, competente e leal”, disse em entrevista ao Irmãos Dias Podcast.

Flávio negou qualquer divergência com Tarcísio. Pelo contrário, chamou o governador de “amigo, querido e leal” e destacou que imprensa e pessoas no entorno dos dois “falam demais”.

O pré-candidato ainda revelou que Tarcísio foi a primeira pessoa com quem falou após ter sido indicado pelo pai para disputar o Palácio do Planalto.

Apoio de Tarcísio

Na terça-feira (9/11), o governador paulista confirmou o apoio ao ‘01’, mas deu a entender que também estará ao lado de outros nomes da oposição, inclusive o governador de Minas, Romeu Zema (Novo).

“O Flávio vai contar com a gente. tem uma grande responsabilidade a partir de agora. Ele se junta a outros grandes nomes da oposição, que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado. Podemos ter o Ratinho Jr., todos extremamente qualificados”, declarou.

