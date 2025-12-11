PL quer protagonismo de Flávio na discussão da dosimetria no Senado

O PL quer que Flávio Bolsonaro assuma protagonismo político nas negociações pela aprovação do projeto de lei da Dosimetria no Senado. O texto chegou à Casa depois de ser aprovada pela Câmara, na madrugada da quarta-feira, 10.

A avaliação no partido do bolsonarismo é que não haverá dificuldade para aprovação da proposta, mas que Flávio, como pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2026, deve mostrar liderança nas articulações e, principalmente, ser o “porta-voz” do texto no Senado.

Apesar de Davi Alcolumbre querer rápida tramitação para o PL da Dosimetria, o projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O relator da proposta será o senador bolsonarista Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.

Flávio é suplente na CCJ do Senado e, até agora, não há previsão de trocas na composição do PL na comissão para que o senador assuma uma cadeira no colegiado.