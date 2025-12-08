Bolsonaro fecha porta a Michelle e trava Tarcísio

Em gesto nada espetacular, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) adotou, de dentro da prisão, medida de duplo efeito imediato. Fechou a porta para a própria mulher e impôs uma trava no governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na mesma semana em que Michelle exibiu protagonismo não combinado, trombando com aliados e filhos, Jair autorizou o primogênito dele a se lançar pré-candidato a presidente. Por ter se excedido, ela foi silenciada pelo marido.

Nessa condição, o senador Flávio passa a ser também o porta-voz do clã no impedimento do pai. Antes de ser real e definitiva, a decisão cumprirá estratégias com objetivo único em três possíveis cenários. A meta é a obsessão pela própria anistia. Para isso, projetou três contextos. No primeiro, o lançamento do filho afasta Michelle do jogo político como porta-voz. No mesmo lance, corta as asas de Tarcísio, que se movimentava para ser pré-candidato presidencial apoiado pelo Centrão e como herdeiro político do ex-presidente.



No segundo cenário, caso evolua para uma candidatura de Tarcísio, nome mais competitivo, Bolsonaro indicaria Flávio para vice, colocando o nome da família na urna. Tudo pode ser negociado, desde que o Centrão e aliados do governador paulista aprovem a anistia.



No terceiro cenário, a futura candidatura de Flávio, sendo mantida, levaria o governador paulista a disputar a reeleição. Todos esses movimentos poderão ser acompanhados e identificados com base no investimento que o partido deles fará pelo pré-candidato. Se o PL abrir o fundo partidário e montar estrutura milionária, Flávio se tornará candidato e, por consequência, competitivo. Impulsionado pelo nome do pai, poderá superar Tarcísio nas pesquisas. Uma vez candidato, teria votos para chegar ao 2º turno. Tudo somado, a reeleição do presidente Lula (PT), na avaliação de campo aliado, ficaria facilitada.



Tarcísio não encara o clã

Dificilmente, quase impossível, Tarcísio entrará na disputa presidencial se mantida a pré-candidatura de Flávio. Ele tem até março do ano que vem para tomar a decisão. A opção de disputar a reeleição ao governo paulista ficou reforçada. A outra, disputar a presidência, com Flávio de vice, seria bom motivo para ficar onde está.

Novo guarda vaga do vice

Após antecipar o período eleitoral, o pré-candidato a governador e atual vice, Mateus Simões (PSD), já definiu o desenho de sua futura chapa. Ao participar do Conexão Empresarial, da revista Viver Brasil, na sexta (5), Simões escalou o ex-partido, o Novo, na vice, segundo ele, a pedido do governador Zema. Para as duas vagas ao Senado, adiantou que uma delas é do pré-candidato Marcelo Aro (PP), atual secretário de Governo, e a outra, caso aceite, seria do PL. A antecipação da chapa revela definição e potencial, mas também traz risco de fechar portas para outras composições. A avaliação é de que o Novo pode segurar a vaga de vice para atrair possíveis aliados. Estão de olho no Republicanos do concorrente Cleitinho Azevedo, senador que aparece como favorito nas pesquisas para governador.



Prepotência traz ilusões

Com esse conjunto de forças, além da máquina estadual sob seu comando, Simões não perde a pose e o estilo. No encontro com os empresários, falou em nome da direção nacional (o PSD descarta a reeleição de Lula). E ainda afirmou que os ‘colegas’ de partido, o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e o senador Rodrigo Pacheco não irão disputar as eleições. Por cuidado, ele deveria colocar as barbas de molho porque o horizonte fica longe.

Prêmio de consolação

Ainda sobre Pacheco, Simões tomou as dores dele por não ter sido escolhido ministro do STF e que, por isso, o senador deverá se aposentar. “O governo de Minas não pode ser prêmio de consolação para quem não foi escolhido ministro do Supremo”, alfinetou. Em outras ocasiões, insinuou a expulsória de Pacheco, ao declarar que ele e o senador não caberiam na mesma sigla partidária.

Assembleia em números

O Legislativo mineiro lançou a página Assembleia em Números na seção Transparência de seu portal, apresentando de forma integrada e acessível um conjunto de dados sobre o processo legislativo. Estão organizados em quatro seções: Leis Aprovadas, Participação Cidadã, Fiscalização e Atividades Legislativas. Ao alcance de um clique, é possível saber ainda sobre a execução das emendas parlamentares impositivas, destinação delas por município, entidade ou organização beneficiada, deputado autor, entre outros.

Falcão: 3ª via e partido grande

A insatisfação dos municípios com o governo Zema está levando prefeitos a incentivarem o lançamento de 3ª via na eleição estadual de 2026. Lançado como pré-candidato a governador, o presidente da Associação Mineira de Municípios, Luís Falcão, tem articulado projeto de gestão em uma frente de centro-direita. Nesse mesmo campo, busca um partido para se filiar. “Será um partido grande”, antecipou, de olho nas condições de sustentação do projeto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.