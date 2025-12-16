Danilo Gentili sobre Bolsonaro: 'Tá preso e quer conversar com planta'

O apresentador Danilo Gentili ironizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após o seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro (PL), dizer que ele “não tem uma planta para conversar na prisão”.

Condenado por coordenar uma tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF). Em entrevista ao programa do Ratinho, no SBT, Flávio reclamou das condições da prisão do pai.

Segundo o parlamentar, Bolsonaro tem direito a apenas duas horas diárias fora do quarto, em um espaço restrito e sem área verde. “É cimento, parede branca, não tem uma flor para ele olhar, não tem uma planta para ele conversar se ele quisesse”, afirmou.

Danilo Gentili ironiza

O apresentador repúblicou no X (antigo Twitter) o vídeo com o depoimento de Flávio Bolsonaro e brincou: “O cara tá preso e quer conversar com planta. Ele acha que é a Hera Venenosa”.

Hera Venenosa é uma personagem dos quadrinhos da DC Comics conhecida pelo controle das plantas, usando a vegetação como arma.