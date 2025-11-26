Tarcísio diz que Brasil está na 'direção errada' e que correção será rápida

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quarta-feira (26/11) que o Brasil segue hoje “na direção errada”, mas avaliou que uma eventual mudança de rota pode ocorrer “rapidinho”. A declaração foi dada durante participação em um evento empresarial na capital paulista.

Tarcísio evitou comentar diretamente uma possível candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. Disse que não faz questão de liderar o bloco conservador e citou outros governadores como alternativas na disputa. “Quero cumprir bem a minha missão e fazer parte do time, não importa a posição em que eu jogar”, afirmou.

O governador voltou a defender que a direita construa um projeto nacional baseado em princípios liberais, com foco em trabalho, empreendedorismo e emancipação individual. Segundo ele, o objetivo é derrotar o campo progressista e “livrar o país da hegemonia do PT”.

Ao tratar da escolha do nome que representará o grupo nas eleições do ano que vem, Tarcísio afirmou que não há pressa. Disse que o “capital político” do ex-presidente Jair Bolsonaro terá papel central na costura da candidatura e que a definição pode ficar para o início de 2026.