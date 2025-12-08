Assine
Saída forçada: União Brasil expulsa Sabino por descumprir ordem para deixar o governo

Decisão encerra meses de conflito entre o partido e o ministro do Turismo, que ignorou a determinação para que filiados deixassem cargos federais

Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
08/12/2025 17:16

A Executiva Nacional do União Brasil oficializou nesta segunda-feira, 8, a expulsão do ministro Celso Sabino (Turismo). A decisão foi tomada em reunião do comando da sigla e também determinou intervenção no diretório estadual do Pará, que passa a ser conduzido por uma comissão interventora.

A expulsão decorre da representação aberta após o ministro descumprir a orientação do União Brasil, anunciada em setembro, para que todos os filiados deixassem cargos no governo federal. À época, o partido decidiu se afastar formalmente da gestão Lula e cobrou a entrega imediata das pastas.

Mesmo diante da pressão pública e de sucessivos prazos internos, Sabino optou por permanecer no cargo. Ele argumentou que sair do posto comprometeria a agenda do ministério, especialmente em meio às preparações da COP30, que foi sediada no Pará. A resistência irritou dirigentes e abriu uma crise que se arrastou por meses.

O caso foi enviado ao conselho de ética do União Brasil, que já havia aprovado a expulsão do ministro, por unanimidade, na semana passada. A deliberação desta segunda apenas formaliza o desfecho do processo disciplinar e reforça o recado interno de que a sigla pretende impor disciplina aos filiados que ocupam funções no Executivo.

Com a saída forçada, Sabino perde a legenda no momento em que é citado como possível nome para a disputa pelo Senado em 2026. Ele segue no comando do Ministério do Turismo, mas agora sem vínculo com o partido pelo qual se elegeu deputado federal.

