Pesquisa Quaest: 47% são contra PL que reduz penas por tentativa de golpe

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A redução das penas para condenados pela tentativa de golpe de Estado enfrenta resistência entre a população brasileira. É o que mostra a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (17/12). O levantamento, que ouviu mais de 2000 pessoas, revela que 47% dos eleitores são contra o Projeto de Lei da Dosimetria, aprovado pela Câmara dos Deputados e atualmente em discussão no Senado. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O PL altera os critérios de cálculo das penas e pode beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado no âmbito dos atos golpistas e atualmente preso na Superintendência da PF (Polícia Federal), em Brasília. Se a proposta for aprovada pelo Senado, a pena de Bolsonaro poderia cair de 27 para cerca de 20 anos, enquanto o tempo em regime fechado seria reduzido de 6 anos para aproximadamente 2 anos e 4 meses.

Além dos 47% que rejeitam a redução da pena, 24% são favoráveis à diminuição nos moldes do projeto, enquanto 19% defendem reduções ainda maiores. Outros 10% não souberam ou preferiram não responder.

Para 58% dos eleitores, o PL da Dosimetria foi aprovado com o objetivo principal de reduzir a pena de Bolsonaro, e não de beneficiar todos os condenados de forma geral. Apenas 30% acreditam que a medida vale igualmente para todos, enquanto 12% não souberam responder .

Anistia segue rejeitada pela maioria

A pesquisa também avaliou a opinião dos brasileiros sobre a possibilidade de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O resultado mostra que a rejeição continua predominante: 44% são contra qualquer tipo de anistia. Apesar disso, houve uma leve oscilação dentro da margem de erro em relação ao levantamento anterior, quando esse índice era de 47%.

Já os favoráveis à anistia para todos os condenados, incluindo Bolsonaro, somam 36%, um ponto percentual a mais do que na rodada anterior. Outros 10% defendem anistia apenas para os manifestantes do 8 de janeiro, enquanto 10% não souberam ou não quiseram opinar .