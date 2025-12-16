Quaest: para 71%, Lula foi importante para Trump reduzir tarifaço

O levantamento mais recente da Genial/Quaest, divulgado nesta terça-feira (16/12), aponta que o presidente Lula (PT) se saiu bem na percepção popular sobre a redução do tarifaço de 40% sobre produtos brasileiros.

Para 43%, o petista foi “muito importante” na decisão do presidente Donald Trump de voltar atrás na aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros. Outros 28% avaliam que Lula “foi importante, mas nem tanto”. 23% disseram que “não foi importante”, e 6% não souberam ou não quiseram responder.

No público bolsonarista, só 34% responderam que Lula foi importante na decisão.

Redução do Tarifaço

Após reunião de Trump e Lula, o governo dos Estados Unidos anunciou o fim das sobretaxas de 40% sobre parte dos produtos brasileiro. A maioria foi contemplada, mas alguns insumos, como mel, tilápia e madeira seguem com o tarifaço.

54% dos entrevistados disseram que Lula e o PT se saíram melhor no embate do tarifaço, enquanto 24% observaram vitória política de Bolsonaro e aliados.

Os resultados são radicalmente diferentes entre os lulistas e bolsonaristas. Entre os primeiros, 96% disse que Lula saiu por cima no embate. Já dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), 68% avaliaram que ele foi melhor - o dado chegou a 81% em agosto, quando o tarifaço foi aplicado.