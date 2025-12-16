Assine
overlay
Início Política
BOLSONARISTAS DISCORDAM

Quaest: para 71%, Lula foi importante para Trump reduzir tarifaço

Após reunião de líderes, o governo dos Estados Unidos anunciou o fim das sobretaxas de 40% sobre parte dos produtos brasileiro

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
16/12/2025 17:15

compartilhe

SIGA
x
Donald Trump e Lula na Malásia, em 26 de outubro de 2025
Donald Trump e Lula na Malásia, em 26 de outubro de 2025 crédito: Ricardo Stuckert / PR

O levantamento mais recente da Genial/Quaest, divulgado nesta terça-feira (16/12), aponta que o presidente Lula (PT) se saiu bem na percepção popular sobre a redução do tarifaço de 40% sobre produtos brasileiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para 43%, o petista foi “muito importante” na decisão do presidente Donald Trump de voltar atrás na aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros. Outros 28% avaliam que Lula “foi importante, mas nem tanto”. 23% disseram que “não foi importante”, e 6% não souberam ou não quiseram responder.

No público bolsonarista, só 34% responderam que Lula foi importante na decisão.

Redução do Tarifaço

Após reunião de Trump e Lula, o governo dos Estados Unidos anunciou o fim das sobretaxas de 40% sobre parte dos produtos brasileiro. A maioria foi contemplada, mas alguns insumos, como mel, tilápia e madeira seguem com o tarifaço.

Leia Mais

 

54% dos entrevistados disseram que Lula e o PT se saíram melhor no embate do tarifaço, enquanto 24% observaram vitória política de Bolsonaro e aliados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os resultados são radicalmente diferentes entre os lulistas e bolsonaristas. Entre os primeiros, 96% disse que Lula saiu por cima no embate. Já dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), 68% avaliaram que ele foi melhor - o dado chegou a 81% em agosto, quando o tarifaço foi aplicado.

Tópicos relacionados:

donald-trump estados-unidos genial-quaest lula tarifaco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay