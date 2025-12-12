Com maioria de direita, Câmara tem 49% de rejeição à atuação do STF

A avaliação do trabalho do STF é predominantemente negativa entre os deputados federais. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 12, 49% dos parlamentares classificam o desempenho da corte como negativo, 36% o avaliam como positivo, 15% como regular e 1% não respondeu.

A pesquisa ouviu 167 deputados federais em exercício, uma amostra na qual a maioria dos entrevistados se declara de direita (43%), seguida por centro (28%) e esquerda (24%).

Os dados mostram variação ao longo do tempo. Em maio de 2024, o STF era avaliado como negativo por 40% dos deputados; em junho de 2025, esse número subiu para 48%; e em dezembro de 2025, atingiu 49%. No mesmo período, a avaliação positiva passou de 34% para 27% e foi a 36% na última medição.

Na oposição, o percentual de avaliação negativa ao Supremo cresceu de 74% em maio de 2024 para 92% em dezembro de 2025, enquanto a avaliação positiva permaneceu baixa, variando entre 5% e 7% nas três rodadas.

Entre deputados da base do governo, a avaliação é amplamente favorável: 82% classificam o trabalho do STF como positivo e apenas 5% como negativo. Já entre os independentes, predomina a avaliação negativa, de 45% em dezembro, após ter alcançado 54% em junho; a avaliação positiva se manteve estável em 22% nas três medições.

A pesquisa foi realizada entre 29 de outubro e 11 de dezembro de 2025.