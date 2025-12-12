Melhora avaliação de Lula entre os deputados federais
Aprovação subiu de 27% para 38%, aponta pesquisa. Melhora foi impulsionada por parlamentares independentes, onde a rejeição caiu expressivamente
Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (12/12), aponta que a avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os deputados federais voltou a crescer.
Conforme o levantamento, a avaliação negativa, que era de 46% em junho, caiu para 40%, enquanto a positiva subiu de 27% para 38%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro de 7 pontos percentuais.
Segundo a pesquisa, esse movimento foi impulsionado, sobretudo, pelos deputados que se declaram independentes, grupo onde a rejeição ao governo despencou de 44% para 24%.
O levantamento também apurou a relação entre governo e Congresso. Ela é avaliada negativamente por 50% dos deputados - era 51% em junho. Entre os independentes, a avaliação negativa recuou de
65% para 44%, sendo a queda mais expressiva.
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 167 deputados federais (33% do total) entre os dias 29 de outubro e 11 de dezembro de 2025, por meio de entrevistas presenciais e online. A margem de erro estimada é de 7 pontos percentuais.