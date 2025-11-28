Assine
overlay
Início Política
MEIO AMBIENTE

Governo deve acionar STF após Congresso derrubar vetos do licenciamento

Ministra do Meio Ambiente avalia que mudanças aprovadas criam "liberou geral" ambiental e deixa claro que o governo já discute levar o tema ao Supremo

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
28/11/2025 11:07

compartilhe

SIGA
x
Ambientalistas e PSOL vão ao STF contra derrubada de vetos no licenciamento ambiental
Governo deve acionar STF após Congresso derrubar vetos do licenciamento crédito: Platobr Politica

O governo federal deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a derrubada de 52 dos 63 vetos presidenciais ao projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A posição foi sinalizada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao avaliar que o conjunto de mudanças aprovadas pelo Congresso desmonta pilares construídos ao longo de quatro décadas e enfraquece a capacidade do Estado de fiscalizar empreendimentos de médio e alto impacto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para a ministra, a decisão do Legislativo desmontou o arcabouço jurídico que garante coerência ao Sistema Nacional de Meio Ambiente e deixou órgãos como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) mais vulneráveis. Ela indicou que o governo entende que os dispositivos aprovados violam o artigo 225 da Constituição, ao reduzir padrões de proteção ambiental e criar brechas que, segundo avalia, ampliam o risco de tragédias socioambientais.

"Não se pode admitir que a população fique completamente desamparada, é fundamental considerar a judicialização e estamos considerando fortemente, porque é inconstitucional você passar por cima do artigo do 225 da Constituição Federal que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. Com essa demolição, não há como lutar para ter um ambiente saudável num contexto tão difícil", destacou.

Leia Mais

A análise do Planalto é de que a flexibilização do licenciamento rompe com a lógica de regulação federal que vinha orientando estados e municípios, abrindo espaço para um cenário de normas divergentes e exigências mais brandas em regiões que optarem por reduzir seu rigor.

Um dos pontos considerados mais críticos é o avanço da licença por autodeclaração para empreendimentos de médio potencial poluidor. Com a nova regra, o próprio empreendedor poderá afirmar estar em conformidade ambiental, sem análise prévia obrigatória dos órgãos competentes.

Outro aspecto sensível, segundo o governo, é a autorização para que estados e municípios definam seus próprios critérios de impacto e padrões de licenciamento, o que pode criar um mosaico de legislações desconectadas entre si.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A avaliação da ministra é que a derrubada dos vetos ocorreu no momento mais delicado dos últimos anos, em meio ao agravamento dos eventos climáticos extremos e a necessidade de reforçar mecanismos de prevenção.

Tópicos relacionados:

congresso-nacional lula marina-silva meio-ambiente stf vetos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay