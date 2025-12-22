Neymar passa por cirurgia bem-sucedida no joelho esquerdo

Neymar passou por uma cirurgia bem-sucedida no joelho esquerdo nesta segunda-feira (22), anunciou o Santos.

O atacante de 33 anos sofreu com as recorrentes lesões em seu retorno ao 'Peixe' nesta temporada, mas foi peça fundamental na permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial", informou o clube da Baixada Santista em comunicado.

O procedimento, feito pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, "foi um sucesso e o atleta passa bem", acrescenta a nota.

Neymar marcou oito gols e deu uma assistência em 20 jogos no Brasileirão 2025. Cinco de seus gols vieram nas últimas cinco rodadas do campeonato, quando o Santos lutava para fugir do rebaixamento.

O jogador tem contrato até o final do ano com o 'Peixe', mas negocia uma renovação.

"Queremos a permanência do Neymar", adiantou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão, no dia 7 de dezembro, que selou a permanência da equipe na elite.

Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, Neymar fez o último de seus 128 jogos com a 'Amarelinha' há mais de dois anos, quando sofreu uma grave lesão de ligamentos.

O camisa 10 santista, que tem como objetivo disputar a Copa do Mundo de 2026, ainda não foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, que assumiu a Seleção em junho.

"Nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa do Mundo para o Brasil (...) Alô, Ancelotti, ajuda nós!", disse Neymar no fim de semana em um show do cantor Thiaguinho em São Paulo.

O Brasil estará no Grupo C do Mundial do ano que vem, junto com Marrocos, Haiti e Escócia.

