Assine
overlay
Início Política
'NUNCA ANTES...'

Lula celebra 'resultados históricos' em mensagem de fim de ano

Com menor taxa de desemprego e o maior volume de investimentos estrangeiros desde 2012, presidente celebra indicadores e projeta novos avanços para 2026

Publicidade
Carregando...
IM
Iago Mac Cord
IM
Iago Mac Cord
Repórter
31/12/2025 21:14

compartilhe

SIGA
x
O presidente Lula e a Petrobras jÃ¡ afirmaram que sÃ£o favorÃ¡veis, enquanto o Ibama ainda quer mais garantias de que a exploraÃ§Ã£o nÃ£o trarÃ¡ prejuÃ­zos e nÃ£o a autoriza.
O presidente Lula e a Petrobras jÃ¡ afirmaram que sÃ£o favorÃ¡veis, enquanto o Ibama ainda quer mais garantias de que a exploraÃ§Ã£o nÃ£o trarÃ¡ prejuÃ­zos e nÃ£o a autoriza.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em seu perfil no X (antigo Twitter), nesta quarta-feira (31/12), que o Brasil termina 2025 com resultados históricos, destacando que o país atingiu a menor taxa de desemprego da sua história, fixada em 5,2%. Segundo Lula, o governo federal alcançou marcos inéditos no mercado de trabalho e na atração de capital estrangeiro, projetando a continuidade dessas políticas para 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com os dados trazidos pelo presidente, o país atingiu o maior número de pessoas ocupadas da história, totalizando 103 milhões de trabalhadores. Deste total, 39,4 milhões possuem carteira assinada, o que também representa um recorde nacional.

Leia Mais

Além do volume de vagas, o mandatário destacou o ganho de poder de compra, com o rendimento médio real do trabalhador alcançando R$ 3,574 mil, o maior valor já registrado. Já no campo financeiro e inflacionário, Lula aponta uma performance robusta em 2025:

  • Inflação: o governo federal prevê alcançar a menor inflação acumulada em quatro anos desde a implementação do Plano Real;

  • Mercado de capitais: a bolsa de valores registrou sua maior alta acumulada, atingindo 34%;

  • Investimento estrangeiro: o Investimento Direto Líquido no país somou US$ 84,2 bilhões no acumulado de janeiro a novembro de 2025, o maior valor registrado desde 2012.

O setor do turismo também foi citado pelo presidente como um pilar de crescimento, tendo atingido a marca de 9 milhões de turistas estrangeiros visitando o país.

“Em 2026, seguiremos comprometidos com um Brasil justo, democrático e soberano. E vamos entregar muito mais. Um abraço carinhoso e um feliz Ano Novo meu e da Janja para todas as famílias brasileiras”, desejou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

brasil economia inflacao lula noticias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay