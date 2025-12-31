Lula celebra 'resultados históricos' em mensagem de fim de ano
Com menor taxa de desemprego e o maior volume de investimentos estrangeiros desde 2012, presidente celebra indicadores e projeta novos avanços para 2026
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em seu perfil no X (antigo Twitter), nesta quarta-feira (31/12), que o Brasil termina 2025 com resultados históricos, destacando que o país atingiu a menor taxa de desemprego da sua história, fixada em 5,2%. Segundo Lula, o governo federal alcançou marcos inéditos no mercado de trabalho e na atração de capital estrangeiro, projetando a continuidade dessas políticas para 2026.
De acordo com os dados trazidos pelo presidente, o país atingiu o maior número de pessoas ocupadas da história, totalizando 103 milhões de trabalhadores. Deste total, 39,4 milhões possuem carteira assinada, o que também representa um recorde nacional.
Além do volume de vagas, o mandatário destacou o ganho de poder de compra, com o rendimento médio real do trabalhador alcançando R$ 3,574 mil, o maior valor já registrado. Já no campo financeiro e inflacionário, Lula aponta uma performance robusta em 2025:
Inflação: o governo federal prevê alcançar a menor inflação acumulada em quatro anos desde a implementação do Plano Real;
Mercado de capitais: a bolsa de valores registrou sua maior alta acumulada, atingindo 34%;
Investimento estrangeiro: o Investimento Direto Líquido no país somou US$ 84,2 bilhões no acumulado de janeiro a novembro de 2025, o maior valor registrado desde 2012.
O setor do turismo também foi citado pelo presidente como um pilar de crescimento, tendo atingido a marca de 9 milhões de turistas estrangeiros visitando o país.
“Em 2026, seguiremos comprometidos com um Brasil justo, democrático e soberano. E vamos entregar muito mais. Um abraço carinhoso e um feliz Ano Novo meu e da Janja para todas as famílias brasileiras”, desejou.
Estamos terminando 2025 com ótimas notícias nessa última semana, batendo recordes em cima de recordes:— Lula (@LulaOficial) December 31, 2025
Menor taxa de desemprego da história (5,2%)
Maior número de pessoas ocupadas (103 milhões)
Maior número de pessoas com carteira assinada (39,4 milhões)
Maior… pic.twitter.com/gvUas3tbS9