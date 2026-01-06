Assine
overlay
Início Política
BOLSONARO

Michelle acusa 'omissão' e diz que PGR decide destino da saúde de Bolsonaro

Ex-primeira-dama critica exigência de manifestação da Procuradoria antes de exames após queda do ex-presidente em cela da PF

Publicidade
Carregando...
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
06/01/2026 20:48

compartilhe

SIGA
x
23/11/2025. Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Politica. Michele Bolsonaro visita Ex Presidente Jair Bolsonaro na superintedencia da Policia Federal.
23/11/2025. Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Politica. Michele Bolsonaro visita Ex Presidente Jair Bolsonaro na superintedencia da Policia Federal. crédito: Ed Alves/CB

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (6/01) que a “saúde e a vida” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão “nas mãos do PGR”, ao criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de solicitar manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de autorizar a transferência do ex-chefe do Executivo para um hospital particular.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A declaração foi dada após Bolsonaro sofrer uma queda dentro da cela da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Segundo Michelle, a negativa inicial do magistrado em permitir a realização imediata de exames representa uma postura de negligência diante de um quadro que, em sua avaliação, exigiria atendimento médico urgente.

Leia Mais

Em conversa com jornalistas em frente à Superintendência da PF, a ex-primeira-dama disse que o marido deve ter ficado desacordado após a queda e que não conseguiu explicar o que aconteceu. Para ela, a Polícia Federal não teria autonomia para remover um detento que sofreu um acidente e bateu a cabeça, o que, segundo relatou, dependeria exclusivamente de autorização judicial.

Michelle também mencionou que Bolsonaro já apresentava episódios de apneia quando estava em casa e que, por isso, teme o agravamento do quadro dentro da custódia. Ela afirmou que costumava monitorar o marido durante a noite e que a situação reforça, em sua avaliação, a necessidade de uma resposta médica rápida diante do histórico de saúde do ex-presidente.

Ainda de acordo com a ex-primeira-dama, foi solicitado à Polícia Federal um relatório detalhado para esclarecer em que horário a cela foi aberta após o incidente e quais procedimentos foram adotados em seguida. O objetivo, disse, é compreender a linha do tempo do atendimento e verificar se houve demora na assistência prestada.

Ao reiterar as críticas, Michelle voltou a afirmar que Bolsonaro “não está bem” e que aguarda uma definição sobre a realização dos exames. “A saúde e a vida do meu marido agora estão nas mãos do PGR”, declarou, ao cobrar uma manifestação rápida da Procuradoria para que a transferência ao hospital seja autorizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia




Tópicos relacionados:

bolsonaro omissao pgr

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay