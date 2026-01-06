Assine
overlay
Início Política
ACIDENTE

Michelle diz que Bolsonaro caiu na prisão e bateu a cabeça em móvel

Ex-primeira-dama alegou que incidente aconteceu durante a noite na Superintendência Regional da Polícia Federal, mas o marido só recebeu atendimento na manhã desta terça-feira

Publicidade
Carregando...
CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
Repórter
06/01/2026 12:28

compartilhe

SIGA
x
Michelle diz que Bolsonaro caiu na prisão e bateu a cabeça em móvel
Michelle diz que Bolsonaro caiu na prisão e bateu a cabeça em móvel crédito: Tupi

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (6/1), que o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu e bateu a cabeça em um móvel no quarto onde está preso na Superintendência da Polícia Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a publicação no Instagram, Bolsonaro teve uma crise durante a noite, mas só foi atendido pela manhã. "Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita", declarou.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No comunicado, a líder do PL Mulher afirmou que aguarda junto ao médico responsável por informações sobre os primeiros socorros. Os dois foram vistos pela reportagem do Correio Brazilliense deixando a Superintendência após o ocorrido.

Michelle diz que Bolsonaro caiu na prisão e bateu a cabeça em móvel. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Tópicos relacionados:

brasil jair-bolsonaro michelle-bolsonaro policia-federal prisao trama-golpista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay