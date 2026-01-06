Michelle diz que Bolsonaro caiu na prisão e bateu a cabeça em móvel
Ex-primeira-dama alegou que incidente aconteceu durante a noite na Superintendência Regional da Polícia Federal, mas o marido só recebeu atendimento na manhã desta terça-feira
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (6/1), que o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu e bateu a cabeça em um móvel no quarto onde está preso na Superintendência da Polícia Federal.
Segundo a publicação no Instagram, Bolsonaro teve uma crise durante a noite, mas só foi atendido pela manhã. "Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita", declarou.
No comunicado, a líder do PL Mulher afirmou que aguarda junto ao médico responsável por informações sobre os primeiros socorros. Os dois foram vistos pela reportagem do Correio Brazilliense deixando a Superintendência após o ocorrido.