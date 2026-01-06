Assine
overlay
Início Política
ATAQUES À VENEZUELA

Governo Lula aumenta crítica contra EUA e diz que Maduro foi sequestrado

Em sua primeira nota sobre o caso, Lula falou em captura de Maduro, mas diplomacia subiu tom

Publicidade
Carregando...
RD
RICARDO DELLA COLETTA
RD
RICARDO DELLA COLETTA
Repórter
06/01/2026 16:36

compartilhe

SIGA
x
Benoni Belli é o representante do Brasil na OEA
Benoni Belli é o representante do Brasil na OEA crédito: OEA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (6/1) que o ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, foi sequestrado na operação militar dos Estados Unidos do sábado (3/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O termo foi usado pelo representante do Brasil na OEA (Organização dos Estados Americanos), Benoni Belli, durante reunião do conselho permanente da entidade, em Washington.

"O momento atual é grave e evoca tempos que considerávamos ultrapassados, mas que voltam a assolar a América Latina e o Caribe. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso", disse Belli.

Trata-se da primeira vez que uma autoridade do governo Lula usa publicamente o termo sequestro para se referir à remoção forçada de Maduro de Caracas - o ditador foi levado a Nova York para responder a acusação de narcotráfico.

Em sua primeira nota sobre o caso, Lula falou em captura de Maduro.

Leia Mais

Captura de Maduro

De acordo com interlocutores no Itamaraty, o ministro Mauro Vieira já havia usado o termo sequestro para se referir à captura de Maduro durante a reunião da OEA, no domingo (4/1). Esse encontro, no entanto, não foi transmitido.

Nesta terça, Belli disse que os fins não podem justificar os meios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Esse raciocínio carece de legitimidade e abre a possibilidade de conferir aos mais fortes o direito de definir o que é justo ou injusto, o que é certo ou errado, e de ignorar as soberanias nacionais, ditando as decisões que devem tomar os mais fracos", declarou.

Tópicos relacionados:

brasil eua lula nicolas-maduro venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay