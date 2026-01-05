Assine
ATAQUES À VENEZUELA

Nikolas sobre Maduro: ‘Como se fosse a Madre Teresa de Calcutá’

Deputado federal de Minas Gerais ainda diz ver no Brasil sinais de um processo semelhante ao vivido pela Venezuela

Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
05/01/2026 18:52 - atualizado em 05/01/2026 18:52

Nikolas Ferreira (PL-MG) durante coletiva de imprensa em Belo Horizonte
Nikolas Ferreira (PL-MG) durante coletiva de imprensa em Belo Horizonte crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

“Engraçado como estão colocando o Nicolás Maduro como se fosse a Madre Teresa de Calcutá, fazendo serviço beneficente, e os Estados Unidos tivessem ido lá prender um assistente social”, ironizou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao comentar a captura do presidente da Venezuela, levado preso para os Estados Unidos nesse sábado (3/1).

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (5/1), para anunciar a destinação de emendas parlamentares para a Santa Casa de Belo Horizonte, o deputado criticou o que chamou de “seletividade” da esquerda e traçou paralelos entre Venezuela e o Brasil.

“Não foi um presidente que foi preso, foi um bandido, um criminoso que foi preso”, disse. “O que as pessoas precisam focar e eu acho que todos estão focando, pelo menos os venezuelanos, é de que isso é um respiro, é um passo, é o primeiro passo para uma caminhada de liberdade”, completou.

Nikolas rejeitou a ideia de que a operação deva ser tratada como um ataque à soberania venezuelana. “Que soberania que o povo venezuelano tinha? Literalmente eles emagrecem 11 kg em média por ano por falta de comida, estavam comendo o cachorro”, disse. O deputado também minimizou críticas sobre interesses econômicos norte-americanos na Venezuela. “Falam do petróleo, mas a China, a Rússia e Cuba já tinham interesses lá antes, e ninguém dizia nada”, afirmou.

Ele ainda diz ver incoerência nas críticas feitas à ação dos Estados Unidos. Citou o episódio envolvendo a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, que recebeu apoio do governo brasileiro para deixar o país. “Quando o Lula manda um jatinho da FAB, com o nosso dinheiro, para buscar uma condenada por corrupção e evitar que ela fosse presa, ninguém fala nada. Aí está tudo bem?”, questionou.

“Fico atônito como as pessoas agora mudaram completamente a visão, né? Nós odiamos ditadores. Aí o Estados Unidos vai lá e prende o ditador. Aí eles não, não façam isso. Vocês têm que decidir. Ou vocês odeiam alguns ditadores ou vocês odeiam todos”, afirmou à imprensa.

Comparação com o Brasil

Nikolas também usou o episódio para fazer paralelos com o Brasil. Disse ver no país sinais de um processo semelhante ao vivido pela Venezuela, ainda que em estágio diferente. “O que acontece na Venezuela é algo, que eu não tenho dúvidas, é um processo lento, gradual que também acontece no Brasil. Falta de liberdade, de liberdade inclusive de imprensa”, afirmou, citando episódios de suposta censura e decisões judiciais que, segundo ele, limitaram a atuação de veículos e produtores de conteúdo.

Questionado sobre a publicação de uma montagem em que sugere o mesmo destino de Maduro ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o parlamentar minimizou o feito e afirmou que a imagem divulgada nas redes sociais não passou de um “meme”.  

“Acho que pode postar meme ainda, né. ‘Ah, Nikolas, você deseja que capturem o presidente do Brasil? Não tô dizendo isso.’ O meu desejo é muito claro: é de que os criminosos do nosso país também paguem pelos seus crimes. O que acontece no Brasil é o contrário, o criminoso vira presidente e um cara que não cometeu nada tá preso”, disse, ao se referir ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe.

Ainda assim, o parlamentar admitiu não descartar que pudesse haver uma intervenção externa no país. "Pode ser por intervenção externa também, né? Agora, o direito internacional penal não existe mais. Quando você tem uma intervenção do Lula mandando um jatinho da FAB, com o nosso dinheiro de impostos, para pegar a ex-primeira-dama do Peru. Aí ninguém fala nada", disse.

O deputado também insinuou, sem apresentar provas, que o presidente Lula tenha tido papel na deterioração da América Latina. “Não tenho dúvidas de que o Lula e todo o Foro de São Paulo ajudaram, e muito, no que temos hoje em relação à criminalidade, ao narcotráfico e à situação da América Latina”, declarou.

