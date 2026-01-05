Nikolas será denunciado à PGR por meme com Lula sendo preso pelos EUA

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) serão denunciados à Procuradoria-Geral da República (PGR) após se posicionarem a favor dos Estados Unidos após sua intervenção na Venezuela.

A iniciativa veio de políticos do PSOL, iniciada no domingo (4/1) pelo deputado federal Ivan Valente e pelo ex-presidente da legenda Juliano Medeiros.



“Ninguém está acima da lei. Por isso, Ivan Valente e eu estamos apresentando uma representação na PGR contra Nikolas Ferreira. Nenhum parlamentar está protegido pela imunidade do cargo quando se trata de sugerir o sequestro do presidente do Brasil e uma invasão estrangeira”, publicou Juliano Medeiros na rede social X.

