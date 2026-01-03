Assine
ATAQUES À VENEZUELA

Maduro chega algemado a Nova York após ser capturado pelos EUA

Governo americano acusa presidente da Venezuela de liderar organização internacional de tráfico de drogas

03/01/2026 21:48

A policeman patrols at the Westside Heliport in New York, on January 3, 2026, ahead of the expected arrival of ousted Venezuelan President Nicolas Maduro. Venezuelan President Nicolas Maduro arrived Saturday evening at a military base in the United States after his capture by US forces in Caracas. Maduro was seen surrounded by FBI agents as he descended the boarding stairs of a US government plane at a New York state National Guard facility, and was slowly escorted along the tarmac. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Maduro deve ser transferido para uma instalação de alta segurança em Nova York crédito: ANGELA WEISS / AFP

Carol Brito - especial para o Correio

Após ser capturado pelo governo dos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou na Stewart Air National Guard Base, em Nova York, por volta das 19h (horário de Brasília). Maduro chegou à base escoltado por agentes, com um capuz cobrindo a cabeça e algemado.

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados até um navio americano no Caribe,  depois seguiram para os Estados Unidos.

A imprensa norte-america afirma que Maduro deve ser transferido para uma instalação de alta segurança em Nova York, onde permanecerá enquanto aguarda o início de seu julgamento pela Justiça dos Estados Unidos. Autoridades ainda não confirmaram oficialmente o local exato da custódia.

Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de liderar uma organização internacional de tráfico de drogas, além de outras acusações relacionadas a narcoterrorismo, crimes que, segundo o governo americano, teriam ampliado a influência de grupos criminosos e contribuído para a crise na América Latina. Maduro nega todas as acusações e afirma que as acusações têm motivação política.

estados-unidos maduro

