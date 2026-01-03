Turistas brasileiros fogem pela fronteira com a Venezuela após ataques

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de as fronteiras terem sido fechadas na Venezuela após o ataque dos Estados Unidos a Caracas, mais de cem turistas brasileiros conseguiram cruzar a fronteira do país para o estado de Roraima neste sábado (3).

A informação foi confirmada à Folha pela vice-cônsul do Brasil em Santa Elena do Uairén, Lisa-May, que conseguiu autorização para a saída dos brasileiros que procuraram o órgão, sendo orientados por WhatsApp para se dirigirem à fronteira, após acordo temporário com as autoridades locais de imigração.

"Conseguimos negociar a saída desses turistas, mas não sabemos por quanto tempo ainda vai ser possível garantir essa exceção", disse May.

Ainda há dois grupos de turistas que estão no topo do monte Roraima, a 90 km de Santa Elena e a 320 km de Boa Vista, no Brasil.

Como informou Magno Souza, da Roraima Adventures, promotor da viagem ao monte, os guias dos grupos, que têm descida prevista para este domingo (4) e a segunda-feira (5), foram notificados dos problemas na capital - que fica a 1.470 quilômetros de distância da região do monte -, e a agência está em contato permanente com as autoridades locais para "o acompanhamento seguro para o retorno ao Brasil".

A descida do monte Roraima (2.810 metros), que só pode ser feita pela Venezuela, leva um dia inteiro só até a base. Há anos foi proibido o resgate aéreo, só podendo ser feito a pé, mesmo em casos de emergência.

Da base, entretanto, e em tese, é possível pegar os turistas em veículos para levá-los até Santa Elena de Uairén ou mesmo até a fronteira brasileira, dependendo de negociações especiais com a gestão do parque.