Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Temor por volta da família Bolsonaro cai para 46%, diz Genial/Quaest

Pesquisa mostra que o medo do retorno do clã do ex-presidente supera o receio de um quarto mandato do petista; 7% dizem ter medo dos dois

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
14/01/2026 12:10

compartilhe

SIGA
x
Lula (esq.) e Bolsonaro durante o primeiro debate entre os dois para o segundo turno, em 16 de outubro de 2022
Lula (à esquerda) e Bolsonaro (direita) durante o primeiro debate entre os dois para o segundo turno, em 16 de outubro de 2022 crédito: Nelson Almeida/AFP

A possibilidade de retorno da família Bolsonaro ao poder assusta mais os eleitores brasileiros do que a continuidade de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República. Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14/1), 46% dos entrevistados afirmam que seu maior medo é "a família Bolsonaro voltar", enquanto 40% dizem temer mais "Lula continuar" para um novo mandato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O levantamento aponta ainda que uma parcela do eleitorado rejeita ambas as hipóteses: 7% dos brasileiros declaram ter medo "dos dois" cenários. Outros 3% afirmam não ter medo de nenhum dos dois e 4% não souberam ou não responderam.

Leia Mais

Em relação aos levantamentos anteriores, os números mostram uma oscilação. Em setembro de 2025, o medo da volta dos Bolsonaro era de 49%, contra 41% que temiam a continuidade de Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 8 e 11 de janeiro de 2026. O nível de confiança é de 95%.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 jair-bolsonaro lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay