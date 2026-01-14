Temor por volta da família Bolsonaro cai para 46%, diz Genial/Quaest

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A possibilidade de retorno da família Bolsonaro ao poder assusta mais os eleitores brasileiros do que a continuidade de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República. Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14/1), 46% dos entrevistados afirmam que seu maior medo é "a família Bolsonaro voltar", enquanto 40% dizem temer mais "Lula continuar" para um novo mandato.

O levantamento aponta ainda que uma parcela do eleitorado rejeita ambas as hipóteses: 7% dos brasileiros declaram ter medo "dos dois" cenários. Outros 3% afirmam não ter medo de nenhum dos dois e 4% não souberam ou não responderam.

Em relação aos levantamentos anteriores, os números mostram uma oscilação. Em setembro de 2025, o medo da volta dos Bolsonaro era de 49%, contra 41% que temiam a continuidade de Lula.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 8 e 11 de janeiro de 2026. O nível de confiança é de 95%.