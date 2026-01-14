Temor por volta da família Bolsonaro cai para 46%, diz Genial/Quaest
Pesquisa mostra que o medo do retorno do clã do ex-presidente supera o receio de um quarto mandato do petista; 7% dizem ter medo dos dois
A possibilidade de retorno da família Bolsonaro ao poder assusta mais os eleitores brasileiros do que a continuidade de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República. Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14/1), 46% dos entrevistados afirmam que seu maior medo é "a família Bolsonaro voltar", enquanto 40% dizem temer mais "Lula continuar" para um novo mandato.
O levantamento aponta ainda que uma parcela do eleitorado rejeita ambas as hipóteses: 7% dos brasileiros declaram ter medo "dos dois" cenários. Outros 3% afirmam não ter medo de nenhum dos dois e 4% não souberam ou não responderam.
Em relação aos levantamentos anteriores, os números mostram uma oscilação. Em setembro de 2025, o medo da volta dos Bolsonaro era de 49%, contra 41% que temiam a continuidade de Lula.
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 8 e 11 de janeiro de 2026. O nível de confiança é de 95%.