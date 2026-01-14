Pesquisa Quaest: Lula mantém liderança e Flávio Bolsonaro cresce

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14/1) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para a Presidência da República no primeiro turno das eleições de 2026. No cenário principal estimulado, Lula aparece com 36% da preferência do eleitorado, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 23%.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), figura na terceira posição com 9% das intenções de voto. Logo atrás, tecnicamente empatado dentro da margem de erro, está o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 7%.

O levantamento também testou o desempenho de outros pré-candidatos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), soma 3%, enquanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparece com 2%. Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã) pontuaram 1% cada.

Os eleitores que se declaram indecisos somam 7%. Já aqueles que afirmam que votariam em branco, nulo ou que não pretendem votar representam 11% do total.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 8 e 11 de janeiro de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.