Pesquisa Quaest: Lula mantém liderança e Flávio Bolsonaro cresce
Levantamento da Genial/Quaest de janeiro de 2026 mostra o atual presidente à frente na disputa, seguido pelo senador do PL. Tarcísio aparece em terceiro
Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14/1) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para a Presidência da República no primeiro turno das eleições de 2026. No cenário principal estimulado, Lula aparece com 36% da preferência do eleitorado, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 23%.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), figura na terceira posição com 9% das intenções de voto. Logo atrás, tecnicamente empatado dentro da margem de erro, está o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 7%.
O levantamento também testou o desempenho de outros pré-candidatos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), soma 3%, enquanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparece com 2%. Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã) pontuaram 1% cada.
Os eleitores que se declaram indecisos somam 7%. Já aqueles que afirmam que votariam em branco, nulo ou que não pretendem votar representam 11% do total.
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 8 e 11 de janeiro de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.