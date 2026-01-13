Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Zema como vice? Flávio Bolsonaro responde especulação para eleições

O governador mineiro já tinha respondido sobre a especulação nessa segunda-feira (12/1), após Ciro Nogueira o apontar como 'melhor vice' para Flávio

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
13/01/2026 16:20 - atualizado em 13/01/2026 16:24

compartilhe

SIGA
x
Jair Bolsonaro escolheu o filho mais velho, Flávio, para representá-lo nas eleições presidenciais de 2026
Jair Bolsonaro escolheu o filho mais velho, Flávio, para representá-lo nas eleições presidenciais de 2026 crédito: Evaristo Sa / AFP

Após o governador Romeu Zema (Novo) negar que vai entrar como vice na chapa do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou sobre a especulação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nesta terça-feira (13/1), Flávio visitou o pai, preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília (DF) por coordenar uma tentativa de golpe de Estado. Na saída, atendeu a imprensa e foi questionado sobre uma possível união com Zema, também pré-candidato à presidência da República.

Zema como vice?

“É óbvio que o Zema é um quadro que considero bastante, um governador também muito bem avaliado. Agora, ele tem um projeto dele. Não pedi para ser meu vice, nem ele se ofereceu”, respondeu.

Ele despistou e adiou a decisão sobre quem será o segundo nome da chapa: “Ainda há alguns degraus a serem vencidos até decisões mais definitivas”.

“Estamos a vários meses das eleições. Vice é a última coisa que a gente resolve em uma campanha. As conversas estão acontecendo, mas estratégia política não se anuncia. Sei fazer articulação, e, no momento certo, as coisas virão a público”, afirmou.

Leia Mais

Flávio ainda pregou uma união da direita, priorizando derrotar o presidente Lula (PT) no pleito deste ano. “Todo mundo sabe que o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT, e todos estamos nessa mesma página.”

Zema responde sobre Flávio

O governador mineiro já tinha respondido sobre a especulação nessa segunda-feira (12/1), após o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, o apontar como “melhor vice” para Flávio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Eu sou pré-candidato à presidência, como já foi anunciado no ano passado, e continuo com a pré-candidatura até o final”, reforçou Zema, durante agenda em Minas Gerais.

Tópicos relacionados:

eleicoes eleicoes-2026 flavio-bolsonaro romeu-zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay