Centrão e aliados de Flávio concordam sobre erro do pai que ele não pode repetir

João Pedroso de Campos
Repórter
13/01/2026 02:09

O Centrão e o entorno de Flávio Bolsonaro discordam sobre boa parte dos assuntos que circundam a candidatura dele à Presidência, incluindo sua viabilidade eleitoral, mas há concordância a respeito de ao menos um ponto. Os dois grupos apontam um erro de Jair Bolsonaro em 2022 que Flávio não pode se dar ao luxo de cometer em 2026 se quiser ser um adversário competitivo contra Lula.

Esse erro é a escolha do candidato a vice-presidente. A avaliação, já feita abertamente por Ciro Nogueira nos últimos dias, em entrevista ao jornalista Gabriel Sabóia, é compartilhada por aliados de Flávio Bolsonaro.

Boa parte do insucesso eleitoral de Bolsonaro contra Lula é atribuída à escolha por Walter Braga Netto na última eleição. O general, condenado e preso pela tentativa golpista, assim como o ex-presidente, é visto como um nome que não acrescentou nada em termos eleitorais a Bolsonaro e rendeu a ele um total de zero votos fora da bolha bolsonarista.

