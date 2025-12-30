O réveillon de Flávio Bolsonaro: longe do pai, perto do Mickey
Flávio Bolsonaro passará o réveillon em Orlando
Flávio Bolsonaro, o candidato escolhido por Jair para disputar o Palácio do Planalto em 2026, vai passar o réveillon bem longe do pai e do DF Star, hospital em que o ex-presidente está internado.
Flávio passará a virada em Orlando, na Flórida.
O senador já está em Orlando com a família.