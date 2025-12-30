Assine
O réveillon de Flávio Bolsonaro: longe do pai, perto do Mickey

Flávio Bolsonaro passará o réveillon em Orlando

Guilherme Amado
Repórter
30/12/2025 16:50

Flávio Bolsonaro, o candidato escolhido por Jair para disputar o Palácio do Planalto em 2026, vai passar o réveillon bem longe do pai e do DF Star, hospital em que o ex-presidente está internado.

Flávio passará a virada em Orlando, na Flórida.

O senador já está em Orlando com a família.

