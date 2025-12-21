Quaest: quase 50% acreditam que candidatura de Flávio é 'para valer'

Pesquisa feita pelo instituto Genial/Quaest revela que quase metade dos entrevistados acredita que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência da República vai ser levada até o fim. Realizado entre os dias 11 e 14 de dezembro, o levantamento aponta que 49% dos entrevistados creem que o parlamentar vai mesmo disputar o cargo do Executivo, já ocupado por seu pai, Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de estado.

Outros 38% acham que ele lançou seu nome para a disputa com o objetivo de negociar a desistência.

Entre os entrevistados que se declaram apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a percepção de que a candidatura de Flávio Bolsonaro não é para valer é de 57%. Já entre os que se dizem bolsonaristas, a crença de que Flávio Bolsonaro vai levar até o fim sua candidatura é de 81%.

Já entre eleitores de direita não bolsonarista, 66% dizem que o senador seguirá na disputa, e 26%, de que a candidatura é uma estratégia de negociação.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Flávio Bolsonaro lançou sua candidatura no dia 5 deste mês e, dois dias depois, disse que o "preço" para desistir seria a liberdade do pai, preso devido à condenação por tentativa de golpe de estado

Confira os números

Você acha que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai até o fim com a candidatura dele?

Ele quer usar a candidatura para negociar: 38%

Ele vai até o fim: 49%

Não sabe/Não respondeu: 13%