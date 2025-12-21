Quem do SBT desconvidou Flávio Bolsonaro de evento que lançou canal

Flávio Bolsonaro já disse publicamente ter sido desconvidado para o evento de lançamento do canal SBT News, que na semana passada reuniu Lula, Alexandre de Moraes, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes em São Paulo.

Em entrevista ao jornalista Léo Dias, Flávio contou ter recebido um contato sugerindo que seria desejável evitar “constrangimentos” e um antagonismo entre bolsonarismo e lulismo na ocasião festiva.

O sujeito oculto na reclamação de Flávio, responsável por fazer esse contato por meio de uma ligação telefônica, foi Fábio Faria, homem forte por trás do projeto do canal de notícias do SBT e genro de Silvio Santos.

A postura de Faria irritou o senador, que classificou o desconvite como uma deslealdade vinda de alguém que foi ministro de Jair Bolsonaro. Fábio Faria ocupou a pasta das Comunicações no governo do pai de Flávio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O pré-candidato à Presidência disse que o evento no SBT virou palanque para Moraes e “comitê político de um dos lados”.