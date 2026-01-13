Simões cita boa relação com Cleitinho e defende 'unificação' da direita

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), afirmou, nesta terça-feira (13/1), acreditar que pode haver uma "unificação" da direita em torno da sua candidatura ao governo do estado. A afirmação foi uma resposta às críticas recentes do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) à gestão atual, numa tentativa de se colocar como nome na disputa eleitoral.

As declarações de Simões foram dadas durante o primeiro teste operacional da expansão da Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte, no trecho entre a Estação Eldorado e a Estação Novo Eldorado - com entrega prevista para o começo de fevereiro. O governador Romeu Zema (Novo) também participou da cerimônia.

O vice-governador aproveitou o evento, que marca a primeira expansão do metrô em mais de 20 anos, para cutucar as gestões anteriores, e afirmou que as brigas no campo da direita podem levar ao retorno do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Palácio Tiradentes.

"Quando a gente fala da posição da direita e da centro-direita em Minas Gerais, a gente tem a oportunidade de continuar a entrega dos trabalhos ou brigar, e dar a oportunidade do PT voltar e destruir o que destruíram no passado, quando eles não entregaram nenhum metro quadrado de estação, nenhum metro linear de trilho, nenhuma composição nova", disse Simões.

Segundo o vice-governador, a relação entre os grandes nomes da direita no estado, tais como Cleitinho e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), é "positiva".

Para ilustrar essa proximidade, Simões cita que Zema assinou, nesta segunda-feira (12), a doação de um imóvel para o Hospital Regional de Divinópolis ao lado do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), irmão de Cleitinho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Então, não há uma divisão entre nós. Nós representamos e defendemos a mesma coisa. Eu tenho certeza que vamos caminhar para uma unificação por conta disso", finalizou.