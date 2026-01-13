Assine
ELEIÇÕES 2026

Simões cita boa relação com Cleitinho e defende 'unificação' da direita

Mateus Simões afirmou que brigas entre candidaturas de direita pode fazer 'o PT voltar' ao governo estadual

Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
13/01/2026 10:34 - atualizado em 13/01/2026 10:53

Zema e Simões
Ao lado de Romeu Zema, durante teste operacional da Estação de metrô Novo Eldorado, Simões defendeu união da direita na eleição estadual crédito: Denys Lacerda/EM/D.A Press

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), afirmou, nesta terça-feira (13/1), acreditar que pode haver uma "unificação" da direita em torno da sua candidatura ao governo do estado. A afirmação foi uma resposta às críticas recentes do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) à gestão atual, numa tentativa de se colocar como nome na disputa eleitoral.

As declarações de Simões foram dadas durante o primeiro teste operacional da expansão da Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte, no trecho entre a Estação Eldorado e a Estação Novo Eldorado - com entrega prevista para o começo de fevereiro. O governador Romeu Zema (Novo) também participou da cerimônia.

O vice-governador aproveitou o evento, que marca a primeira expansão do metrô em mais de 20 anos, para cutucar as gestões anteriores, e afirmou que as brigas no campo da direita podem levar ao retorno do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Palácio Tiradentes.

"Quando a gente fala da posição da direita e da centro-direita em Minas Gerais, a gente tem a oportunidade de continuar a entrega dos trabalhos ou brigar, e dar a oportunidade do PT voltar e destruir o que destruíram no passado, quando eles não entregaram nenhum metro quadrado de estação, nenhum metro linear de trilho, nenhuma composição nova", disse Simões.

Segundo o vice-governador, a relação entre os grandes nomes da direita no estado, tais como Cleitinho e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), é "positiva".

Para ilustrar essa proximidade, Simões cita que Zema assinou, nesta segunda-feira (12), a doação de um imóvel para o Hospital Regional de Divinópolis ao lado do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), irmão de Cleitinho.

"Então, não há uma divisão entre nós. Nós representamos e defendemos a mesma coisa. Eu tenho certeza que vamos caminhar para uma unificação por conta disso", finalizou.

cleitinho eleicoes-2026 mateus-simoes minas-gerais nikolas-ferreira zema

