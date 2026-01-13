Assine
HOSPITAL REGIONAL CENTRO-OESTE

Doação do Hospital de Divinópolis à União expõe ruído político

Assinatura da doação ocorreu com ausência da deputada Lohanna (PV), autora do projeto aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais

13/01/2026 09:04

Zema e o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), irmão do senador Cleitinho.
O ato ocorreu em reunião com o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), aliado do Palácio Tiradentes crédito: Gil Leonardi / Imprensa MG

A doação do imóvel do Hospital Regional de Divinópolis (MG) à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) foi oficializado no Diário Oficial nesta terça-feira (13/11) pelo governador Romeu Zema (Novo), abrindo caminho para a conclusão da unidade, aguardada por moradores da região Centro-Oeste desde 2009.

O ato, no entanto, ocorreu em reunião com o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), aliado do Palácio Tiradentes, e chamou atenção pela ausência da deputada Lohanna (PV), autora do projeto aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A parlamentar, que integra a oposição, criticou a demora do Executivo em sancionar a proposta, assinada no último dia do prazo legal, e reclamou de não ter sido convidada para a formalização.

Anunciado ainda em 2009, o hospital se tornou símbolo de promessas sucessivamente adiadas. No governo Zema, o destino do imóvel oscilou entre diferentes estratégias: primeiro, a promessa de doação à UFSJ para funcionamento como hospital universitário; depois, a inclusão do ativo no rol de bens cogitados para abatimento da dívida de Minas com a União no âmbito do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

O governo de Minas sustenta que a sanção representa um alinhamento institucional com o Ministério da Educação e um passo decisivo para a entrada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) na fase de aparelhamento da unidade. Em nota, Zema afirmou que a iniciativa aproxima a entrega de “uma das estruturas hospitalares mais modernas do estado”, com capacidade para atender mais de um milhão de pessoas em 54 municípios.

Já Lohanna afirma que a sanção só ocorreu após pressão política contínua e reforça que a lei impõe salvaguardas para garantir a finalidade pública do imóvel, incluindo cláusula de reversão ao Estado caso o projeto não avance no prazo estabelecido. Para a deputada, a demora em torno da assinatura da doação do hospital revela a dificuldade do governo em priorizar a pauta da saúde.

