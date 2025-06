Vice-prefeita de Divinópolis está em abrigo em Israel após ataques

A vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida (Avante), está em um abrigo em Israel depois de o país realizar ataques aéreos de grande proporção contra quase 100 alvos no Irã. Em vídeos publicados nas redes sociais, Janete relatou os momentos de tensão vividos no local e tranquilizou a população ao afirmar que está em segurança.



Os ataques ocorreram na madrugada desta sexta-feira (13/6), no horário local - ainda era noite de quinta-feira (12/6) no Brasil. Em resposta, o governo israelense decretou estado de emergência, com receio de possíveis retaliações iranianas. A vice-prefeita participa do evento Muni Tour 2025, destinado a autoridades municipais e com foco em projetos voltados à segurança pública e ao desenvolvimento local.



No primeiro vídeo publicado, Janete relatou o momento em que as sirenes de alerta soaram e afirmou que percorreu o local batendo nas portas para alertar outras pessoas. Ela também informou que o espaço aéreo de Israel está fechado, o que impede o retorno imediato ao Brasil. Segundo a vice-prefeita, ela está em contato com a Embaixada do Brasil para acompanhamento da situação.

"Estou em Israel. Houve um ataque de Israel. A gente ficou surpreso, porque as sirenes tocaram mais ou menos por volta das 2 da madrugada aqui, mais cedo ainda no Brasil, no entardecer, e a gente correu para o abrigo. Quando chegamos ao abrigo, vi que muita gente não tinha ouvido, então eu voltei e bati em todos os quartos. Desceram todos para o abrigo e a gente foi avisado e surpreendido com essa notícia de que podemos ser contra-atacados a qualquer momento por mísseis do Irã, mas estão todos bem. Estamos no abrigo. Estamos em contato com a embaixada. Infelizmente, o espaço aéreo está fechado, não tem como retornar imediatamente. No caso desses ataques, todas as empresas suspendem os voos."

Até o momento, a prefeitura de Divinópolis não se manifestou oficialmente sobre o assunto.



Janete: "está tudo bem"



Já na manhã desta sexta-feira (13/6), no horário de Brasília, Janete divulgou um novo vídeo para tranquilizar a população. "Está tudo bem", disse a vice-prefeita, reforçando que está abrigada e segura, apesar do cenário de tensão no país do Oriente Médio.



Conforme informações do Portal da Transparência, Janete Aparecida deveria retornar ao Brasil no dia 21 de junho, ao fim da agenda oficial do Muni Tour 2025.



Segundo a mídia estatal iraniana, o ataque israelense resultou na morte de figuras importantes do regime, incluindo Hossein Salami, chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, e Fereydoon Abbasi, cientista e ex-diretor da agência nuclear do Irã.

A morte de Salami representa um duro golpe para Teerã, já que a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) exerce forte influência militar, política e econômica, com laços diretos com o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei.



Em declaração oficial, Khamenei afirmou que Israel "preparou para si mesmo um destino amargo, que certamente receberá". Já o porta-voz das Forças Armadas iranianas, Abolfazl Shekarchi, declarou à agência Reuters que Estados Unidos e Israel pagarão um "preço alto" pelos ataques.