Cleitinho cada vez mais distante de Simões

O vice-governador Mateus Simões (PSD) entra o ano pressionado na disputa pela sucessão estadual. Líder nas pesquisas, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), fixou março como prazo para definir uma eventual unificação da direita, mas, desde já, começou a se afastar do campo governista ao criticar decisões do governo Romeu Zema (Novo).

O foco foi um decreto editado por Zema ainda no exercício do cargo, antes de deixar o governo para disputar a Presidência da República. A norma amplia de um para dois anos o período de segurança custeada pelo Estado para ex-governadores, com possibilidade de prorrogação e extensão do benefício a familiares. Passa a valer para o próprio Zema após a desincompatibilização.

Cleitinho afirmou que pretende revogar o decreto caso seja eleito e criticou a ampliação do benefício. Sem deixar claro se será candidato, também sugeriu que o tema fosse submetido a consulta popular, reforçando o distanciamento em relação às decisões do Executivo estadual.

As declarações ocorrem no momento em que o Palácio Tiradentes tenta organizar a sucessão em torno de Mateus Simões como nome da continuidade. A articulação para reunir a direita em uma candidatura única é conduzida pelo secretário Marcelo Aro (PP) com partidos como Novo, PSD, Republicanos e PP, que discutem uma composição para evitar a fragmentação do eleitorado de direita e centro-direita em Minas.

Ao atacar uma decisão tomada por Zema antes de deixar o cargo, o senador tensiona diretamente o projeto de continuidade. Criticar o governo, nesse momento, equivale a se posicionar fora dessa estratégia.

Os números ajudam a dimensionar o peso da decisão. Pesquisa da Real Time Big Data, divulgada em dezembro de 2025, aponta Cleitinho com 38% das intenções de voto para o governo de Minas, contra 18% de Alexandre Kalil e 9% de Mateus Simões. Levantamento do instituto F5 Atualiza Dados mostra o senador com 25%. Já a pesquisa do Instituto Ver registra 21,6% para Cleitinho, enquanto Simões aparece com 1,8%.

Mesmo liderando os levantamentos, Cleitinho afirma que só decidirá formalmente sobre a candidatura em março. A apuração indica que o prazo está ligado à definição do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre seu futuro eleitoral. Nikolas avalia se entra ou não na disputa estadual e já fez declarações públicas elogiando Mateus Simões e sua atuação no governo, reforçando a tentativa de organização do campo governista em torno do vice.



SENADO

O economista José Prata voltou a defender uma eventual candidatura da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), ao Senado Federal. Segundo ele, a petista só deveria entrar na disputa caso haja um entendimento político que a consolide como candidata única do campo alinhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Partido dos Trabalhadores. Em 2026, duas das três vagas de Minas Gerais na Casa estarão em jogo. No cenário atual, Marília disputa espaço dentro do próprio campo governista com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que também é citado como nome com respaldo do Palácio do Planalto para a corrida ao Senado..

NA CÂMARA

Licenciado do mandato, o vereador Lucas Ganem (Podemos) foi representado por um advogado na reunião de ontem da comissão instaurada na Câmara Municipal de Belo Horizonte para apurar a denúncia de que teria apresentado documento falso à Justiça Eleitoral para disputar as eleições de 2024. A presença do parlamentar ou de representantes não é obrigatória nas reuniões do colegiado. O advogado Éder Bomfim Rodrigues acompanhou a sessão.



AUSENTE

Investigado por suposto nepotismo, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil não compareceu à audiência de instrução com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sobre o caso. A reunião, realizada em 18 de dezembro, terminou sem acordo entre as partes. Com isso, o processo avança para a fase de alegações finais e posterior julgamento da denúncia. O MPMG terá prazo de 30 dias para se manifestar e, na sequência, Kalil contará com o mesmo período para apresentar sua defesa.

DE FÉRIAS

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (UB), aproveita dias de descanso na Europa ao lado da namorada, estudante de odontologia. Discreto, Damião optou por manter a viagem longe das próprias redes sociais. As imagens do roteiro têm aparecido apenas nos perfis de Isabela Moraes. A primeira parada do casal foi Londres. Paris também já entrou no roteiro.



NA ALMG

O vereador Pablo Almeida (PL) comentou com seguidores, em vídeo publicado nas redes sociais, a possibilidade de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele afirmou se sentir “honrado” pelo reconhecimento e disse que seu mandato já ultrapassou os limites de Belo Horizonte. Sem confirmar a candidatura, Pablo ressaltou que a decisão passará pelo deputado federal Nikolas Ferreira, a quem se referiu como líder de seu grupo político. “Se ele achar que tem necessidade de expandir nosso trabalho, é óbvio que estaria 100% à disposição”, afirmou.

