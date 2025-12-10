Pesquisa aponta Cleitinho e Marília Campos à frente para governo e Senado

Pesquisa do instituto Real Time Big Data, realizada entre os dias 8 e 9 deste mês, aponta a liderança do senador Cleitinho (Republicanos) na disputa pelo governo de Minas. O levantamento revela ainda a prefeita de Contagem (Região Metropolitana de Belo Horizonte), Marília Campos (PT), à frente da disputa pelo Senado.

No cenário estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados, o senador do Republicanos aparece com 38% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), com 18% e Mateus Simões (PSD), vice-governador, com 9%.









O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), que lançou sua pré-candidatura no mês passado, foi incluído pela primeira vez no cenário eleitoral, e aparece com 4% das intenções. O índice de votos nulos ou em branco é de 11% e 20% dos entrevistados declaram não saber em quem votar ou não responderam.





Na disputa pelas duas vagas do Senado, o levantamento aponta o nome da prefeita de Contagem com 17%, seguido pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), com 13%.





O atual senador Carlos Viana (Podemos) e o secretário de estado da Casa Civil, Marcelo Aro (PP), registram 12% cada. Domingos Sávio (PL), presidente do PL mineiro, aparece com 7%; a ex-deputada federal Áurea Carolina (PSol), com 6%; e o deputado federal Euclydes Petersen (Republicanos), com 3%.

Na eleição de 2026 os eleitores votarão em dois candidatos para o Senado, sendo que 21% afirmam que seu primeiro voto será na prefeita de Contagem, 15% em Viana, mantendo Silveira em 13% e Marcelo Aro em 12%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Avaliação do governo

Em relação à avaliação do governo de Minas, 33% consideram ótimo ou bom, 33% regular e 31% como ruim ou péssimo, enquanto 3% não souberam ou não responderam.





A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 9 de dezembro de 2025, com 1.500 entrevistas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.