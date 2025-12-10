O obstáculo à pressa de Alcolumbre em votar dosimetria no Senado

Otto Alencar bateu o pé e adiou para a próxima quarta-feira, 17, a votação do PL da dosimetria na CCJ do Senado. Segundo Alencar, Davi Alcolumbre conversou com os líderes partidários na Casa para colocar o PL em votação tão logo fosse aprovado na Câmara. Mas não combinou com ele.

Disse o senador:

“Ele fez um acordo com os líderes, mas não fez o acordo com o russo aqui, comigo”.

Questionado se a votação seria açodada no Senado como foi na Câmara, Alencar respondeu que, se havia açodamento, era por parte de Davi Alcolumbre.

Ferrenho opositor do projeto de lei, o senador baiano afirmou que continua contra a anistia e a dosimetria. Como presidente da CCJ, no entanto, ele não deve votar na próxima quarta-feira.