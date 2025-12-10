Assine
overlay
Início PlatôBr

O obstáculo à pressa de Alcolumbre em votar dosimetria no Senado

Presidente da CCJ, Otto Alencar disse que Alcolumbre não combinou com ele ao anunciar que votação aconteceria nesta semana

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
10/12/2025 18:03

compartilhe

SIGA
x
O obstÃ¡culo Ã  pressa de Alcolumbre em votar dosimetria no Senado
O obstÃ¡culo Ã  pressa de Alcolumbre em votar dosimetria no Senado crédito: Platobr Politica

Otto Alencar bateu o pé e adiou para a próxima quarta-feira, 17, a votação do PL da dosimetria na CCJ do Senado. Segundo Alencar, Davi Alcolumbre conversou com os líderes partidários na Casa para colocar o PL em votação tão logo fosse aprovado na Câmara. Mas não combinou com ele.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Disse o senador:

“Ele fez um acordo com os líderes, mas não fez o acordo com o russo aqui, comigo”.

Questionado se a votação seria açodada no Senado como foi na Câmara, Alencar respondeu que, se havia açodamento, era por parte de Davi Alcolumbre.

Ferrenho opositor do projeto de lei, o senador baiano afirmou que continua contra a anistia e a dosimetria. Como presidente da CCJ, no entanto, ele não deve votar na próxima quarta-feira.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay