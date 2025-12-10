O obstáculo à pressa de Alcolumbre em votar dosimetria no Senado
Presidente da CCJ, Otto Alencar disse que Alcolumbre não combinou com ele ao anunciar que votação aconteceria nesta semana
compartilheSIGA
Otto Alencar bateu o pé e adiou para a próxima quarta-feira, 17, a votação do PL da dosimetria na CCJ do Senado. Segundo Alencar, Davi Alcolumbre conversou com os líderes partidários na Casa para colocar o PL em votação tão logo fosse aprovado na Câmara. Mas não combinou com ele.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Disse o senador:
“Ele fez um acordo com os líderes, mas não fez o acordo com o russo aqui, comigo”.
Questionado se a votação seria açodada no Senado como foi na Câmara, Alencar respondeu que, se havia açodamento, era por parte de Davi Alcolumbre.
Ferrenho opositor do projeto de lei, o senador baiano afirmou que continua contra a anistia e a dosimetria. Como presidente da CCJ, no entanto, ele não deve votar na próxima quarta-feira.