Ex-presidente da Feam da gestão de Pimentel é o novo secretário de Zema

O ex-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Diogo Soares de Melo Franco, foi nomeado secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG), cargo que estava vago desde a exoneração de Leonardo Monteiro Rodrigues. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (7/1) no Diário Oficial do Estado. Franco presidiu a Feam entre 2015 e 2016, durante o governo de Fernando Pimentel (PT), período marcado por debates sobre licenciamento, fiscalização e políticas ambientais em Minas.

Servidor de carreira, Franco retorna à Semad em um momento de reorganização da pasta, desencadeada no fim de dezembro pelo governador Romeu Zema (Novo). A saída de Leonardo Monteiro Rodrigues ocorreu em 24 de dezembro de 2025, um dia após o anúncio das mudanças no comando da secretaria e também da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A troca na secretaria ganhou corpo com a saída de Marília Melo, que deixou o comando da Semad para assumir a presidência da Copasa. Para o lugar dela, o governo nomeou Lyssandro Norton Siqueira, procurador do Estado desde 1998 e professor universitário, com atuação nas áreas de Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.

Com formação em Comunicação Social pela PUC Minas e mestrado em Geologia e Ciências da Terra pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Diogo Franco acumula trajetória técnica na área ambiental.