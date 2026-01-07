Assine
overlay
Início Política
TROCA DE COMANDO

Ex-presidente da Feam da gestão de Pimentel é o novo secretário de Zema

Diogo Soares de Melo Franco retorna à Secretaria de Meio Ambiente como secretário adjunto após passagem pela presidência da Feam

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/01/2026 16:59

compartilhe

SIGA
x
Ex-presidente da Feam é nomeado secretário de Meio Ambiente do governo Zema
Ex-presidente da Feam é nomeado secretário de Meio Ambiente do governo Zema crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press

O ex-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Diogo Soares de Melo Franco, foi nomeado secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG), cargo que estava vago desde a exoneração de Leonardo Monteiro Rodrigues. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (7/1) no Diário Oficial do Estado. Franco presidiu a Feam entre 2015 e 2016, durante o governo de Fernando Pimentel (PT), período marcado por debates sobre licenciamento, fiscalização e políticas ambientais em Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Servidor de carreira, Franco retorna à Semad em um momento de reorganização da pasta, desencadeada no fim de dezembro pelo governador Romeu Zema (Novo). A saída de Leonardo Monteiro Rodrigues ocorreu em 24 de dezembro de 2025, um dia após o anúncio das mudanças no comando da secretaria e também da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Leia Mais

A troca na secretaria ganhou corpo com a saída de Marília Melo, que deixou o comando da Semad para assumir a presidência da Copasa. Para o lugar dela, o governo nomeou Lyssandro Norton Siqueira, procurador do Estado desde 1998 e professor universitário, com atuação nas áreas de Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com formação em Comunicação Social pela PUC Minas e mestrado em Geologia e Ciências da Terra pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Diogo Franco acumula trajetória técnica na área ambiental. 

Tópicos relacionados:

ambiente meio meio-ambiente minas-gerais nomeado zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay