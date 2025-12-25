Cleitinho avalia desistir da disputa a governador

A 10 meses das eleições do ano que vem, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), tido como favorito na disputa para governador de Minas, busca uma saída honrosa. Ele tem confessado a seus interlocutores que tudo em sua vida aconteceu muito rápido e que o atual momento não seria para uma disputa desse tamanho.



E mais, Cleitinho acha até que perderia a eleição, deixando de ser estilingue para ser vidraça. É muito difícil descer da internet e encarar a realidade dos problemas de Minas. Nas redes sociais, ele poderá continuar brigando com radares de velocidade, buracos de rodovias e chinelinhas. Ou alguém já o viu tratando de projetos para a saúde, segurança, educação, transporte público, abastecimento de água e saneamento básico?



Ao contrário dele, o irmão, Gleidson Azevedo, que é prefeito reeleito de Divinópolis (oeste), estaria mais pronto e até já teve conversas sobre candidatura a vice-governador. Ainda assim, o senador vai liderando as pesquisas, mas lembra-se de um colega de partido. Na eleição passada. Mauro Tramonte, deputado estadual, foi candidato a prefeito de Belo Horizonte e liderou a disputa na maior parte da campanha. Sequer chegou ao segundo turno.



Lula quer travar o Centrão

Na busca de sua reeleição no ano que vem, o presidente Lula vem atuando junto aos partidos do Centrão para que fiquem neutros na disputa presidencial. Ao contrário do PSD, o petista não quer o apoio direto e formalizado do União Brasil e do PP em sua chapa. Não seria recomendável, já que os dirigentes desses partidos estão sendo investigados em várias frentes. O mais interessante para Lula é que esses partidos não lancem candidatos, o que afetaria projetos presidenciais de Ronaldo Caiado (governador goiano) e Ratinho Jr. (governador do Paraná). Pelas contas do Palácio do Planalto, enfrentar o filho do ex-presidente Bolsonaro, Flávio, seria o melhor cenário.



TCE goleia Zema

Pela 4ª vez consecutiva, o governo Zema perdeu em sua tentativa de suspender a decisão do Tribunal de Contas do Estado que impede o prosseguimento do Programa Escolas Cívico Militares. O modelo já foi adotado em nove escolas e está em funcionamento há mais de cinco anos. O Tribunal já havia dado liminar contra a medida, depois confirmou a decisão no Pleno e, na terceira, negou recurso. Agora, perdeu também no Tribunal de Justiça, por meio da decisão da juíza de direito Lílian Bastos de Paula. Zema poderá, pela 5ª vez, recorrer da decisão.



Direitos e deficiência

Foi lançado na terça, pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Tadeu Leite, o Guia Prático – Direitos, Benefícios e Serviços para Pessoa com Deficiência. O guia reúne conceitos básicos e o detalhamento dos direitos da pessoa com deficiência (PcD), começando pelos mais abrangentes, como os direitos à igualdade e à proteção contra maus-tratos, à participação política e cidadã e a benefícios e serviços. A iniciativa reúne em um único material as legislações voltadas para as pessoas com deficiência.



Projeto dos imóveis

A emenda que impediu a aprovação do projeto do governador Zema de vender cerca de 200 imóveis do Estado foi de autoria do deputado Ulysses Gomes (PT). Contra a iniciativa, tida como Frankenstein (estranha ao texto original), o deputado Gustavo Valadares (PSD) apresentou uma supressiva. A intenção de Gomes era dar a servidores administrativos competências privativas de auditores-fiscais. A Secretaria da Fazenda também se manifestou contra. As reações afetaram a votação da matéria dos imóveis, que foi adiada para após o recesso.

